Donald Trump räumt sein Depot auf. Die neuesten Unterlagen der US-Ethikbehörde OGE zeigen eine deutliche Umschichtung im Portfolio des Präsidenten. Die Daten stammen aus dem aktuellen "Form 278-T", einem Bericht über Finanztransaktionen, der Einblick in die Geschäfte von Trump und seiner Familie gibt. Im ersten Quartal 2026 trennte sich der Clan von großen Positionen bisheriger Tech-Favoriten und setzte stattdessen auf diese Aktien.Der US-Präsident hat seine Anteile an Amazon, Meta und Microsoft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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