Donald Trump hat kurz vor seiner China-Reise seine Investments in Apple massiv ausgebaut. Laut Unterlagen der US-Behörde für Regierungsethik steckte der US-Präsident im ersten Quartal bis zu 7,2 Milliarden Dollar in den iPhone-Konzern. Die Meldungen enthalten wie üblich nur grobe Wertspannen, keine exakten Summen. Auffällig: Der größte Zukauf erfolgte Anfang Februar und lag allein zwischen einer und fünf Millionen Dollar. Unklar bleibt, ob Trump direkt Apple-Aktien oder andere Finanzprodukte erwarb.Brisant ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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