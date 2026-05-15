Die Hypoport-Aktie ist gestern um rund +6,5% gestiegen und zeigt damit Stärke im kurzfristigen Chartbild. Nach einer längeren Schwächephase hellt sich die technische Struktur zunehmend auf, während wichtige Widerstandsbereiche wieder in den Fokus rücken. Vor allem das zurückkehrende Momentum sorgt aktuell für neue Hoffnung auf eine nachhaltigere Erholung. Wie es für den Preis der Aktie weitergehen könnte, zeigt die folgende Chartanalyse. Chartanalyse ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de