© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIZebra Technologies überrascht mit starken Zahlen und Kursplus. KeyBanc sieht trotz Rallye weiteres Aufwärtspotenzial und hebt das Kursziel deutlich an.Die Investmentbank KeyBanc Capital Markets hat die Aktie von Zebra Technologies von "Sector Weight" auf "Overweight" hochgestuft. Gleichzeitig setzte sie ein Kursziel von 305 US-Dollar fest, wie CNBC berichtet. Zebra Technologies ist ein US-amerikanischer Anbieter von Hardware- und Softwarelösungen zur Datenerfassung und -verarbeitung. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt Barcode-Scanner, RFID-Lesegeräte sowie mobile Computer für den Einsatz in Industrie und Handel. Zusätzlich produziert Zebra spezialisierte Drucksysteme, mit denen unter …Den vollständigen Artikel lesen
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