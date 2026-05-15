SpaceX steuert auf einen historischen Börsengang zu. Das Raumfahrtunternehmen von Elon Musk, das bereits im April vertraulich Unterlagen für ein IPO eingereicht hatte, dürfte seinen Börsenprospekt offenbar schon in den kommenden Tagen veröffentlichen. Damit nimmt die Vorbereitung für den wohl größten Börsengang aller Zeiten weiter Fahrt auf.Wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten, soll die offizielle Investoren-Roadshow am 8. Juni starten. Die Veröffentlichung des Prospekts muss regulatorisch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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