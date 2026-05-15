Die Aktie des Biosprit-Herstellers Verbio hat sich in dieser Woche eindrucksvoll zurückgemeldet. Nach rund 33 Euro im Tief sind Anleger inzwischen wieder bereit, gut 40 Euro pro Papier zu bezahlen. Ausschlaggebend dafür waren starke Zahlen zum dritten Quartal des Fiskaljahres 2025/26 (DER AKTIONÄR berichtete). Darüber hinaus gibt es auch positive Impulse von der Politik.Denn das Kabinett hat die Heizungsreform beschlossen. Neben der Wärmepumpe, einem Fernwärmeanschluss, hybriden Heizungsmodellen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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