© Foto: wallstreetonline/KI - OpenAIDer Spezialsoftware-Entwickler und Adobe-Rivale Figma hat am Donnerstagabend KI-Sorgen mit sehr starken Quartalszahlen eine Absage erteilt. Figma stemmt sich mit starken Zahlen gegen KI-Sorgen Die Furcht vor einer Disruption seines Geschäftsmodells hat auch die Anteile von Figma schwer getroffen. Gegenüber dem Jahresanfang haben die Papiere zeitweise mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren - noch einmal deutlich mehr als der größere Mitbewerber Adobe, dessen Aktie seither rund ein Drittel eingebüßt hat und gemeinsam mit anderen Software-Titeln wie Microsoft und ServiceNow seit Wochen und Monaten auf anhaltender Talfahrt ist. Zumindest für Figma könnte diese jetzt enden, denn das …Den vollständigen Artikel lesen
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