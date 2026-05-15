Mainz (ots) -
ZDF-Programmhinweis
Bitte aktualisierten Programmtext beachten:
Sonntag, 17. Mai 2026, 12.00 Uhr
ZDF-Fernsehgarten
Andrea Kiewel präsentiert Musik und Gäste
live aus dem Sendezentrum Mainz
Zahlreiche Topstars treffen sich heute bei Kiwi zur großen Schlagerparty. Es gibt einen Blick auf das ESC-Finale vom Vorabend, dazu präsentiert Sally Köstlichkeiten aus der Gastgeberstadt Wien.
Gäste: Maite Kelly, Hansi Hinterseer, Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller, Fantasy, Tiroler Schmäh, Olaf Berger, Anna-Maria Zivkov, "FALCO MEETS AMADEUS", Sally Özcan und andere.
20 Folgen "ZDF-Fernsehgarten" werden sonntags um 12.00 Uhr gesendet.
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6275219
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Gäste: Maite Kelly, Hansi Hinterseer, Bernhard Brink, Ella Endlich, Mark Keller, Fantasy, Tiroler Schmäh, Olaf Berger, Anna-Maria Zivkov, "FALCO MEETS AMADEUS", Sally Özcan und andere.
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