Berlin (ots) -Immer mehr Kinder in Deutschland wachsen nicht in stabilen Familienverhältnissen auf. Die Zahl der Kindeswohlgefährdungen hat zuletzt zum dritten Mal in Folge einen neuen Höchststand erreicht: Im Jahr 2024 stellten die Jugendämter 72.800 Fälle von Kindeswohlgefährdung (https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/12/PD25_451_225.html) durch Vernachlässigung, psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt fest. Damit stieg die Zahl binnen fünf Jahren um fast ein Drittel (+31 Prozent). Die Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke sehen eine zunehmende Belastung vieler Eltern und Kinder sowie eine deutliche Verschärfung der Problemlagen. Anlässlich des Internationalen Tags der Familie am 15. Mai fordern sie mehr Prävention sowie deutlich frühere Unterstützung für Familien und betonen die Relevanz familienanaloger Angebote in der stationären Kinder- und Jugendhilfe."Wir sehen seit Jahren, dass die Anfragezahlen von Jugendämtern steigen und die Problemlagen gleichzeitig deutlich komplexer werden", sagte Michael Tietze, Leiter des Kinderdorfs Uslar. Seit der Corona-Pandemie habe sich die Situation weiter verschärft.Studien bestätigen diese Entwicklung. Kinder aus psychisch belasteten Familien haben ein deutlich erhöhtes Risiko für Entwicklungsverzögerungen und emotionale Probleme. Gleichzeitig wachsen viele Kinder in Lebenslagen auf, die von Unsicherheit, Stress und eingeschränkten Ressourcen geprägt sind.Auch Torsten Duschek, Erziehungsleiter im Kinderdorf Alt Garge, berichtet von einer Zuspitzung: "Vernachlässigung ist häufig nicht mehr das gravierendste Problem." Oft gehe es um Gewalt, Misshandlungen oder sexuelle Übergriffe im familiären Umfeld. Zudem beobachten Fachkräfte vermehrt Fälle von F.A.S.D., also Schädigungen infolge von Alkoholkonsum während der Schwangerschaft.Die Einrichtungen in Uslar und Alt Garge gehören zum Bundesverband der Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke (https://albert-schweitzer-verband.de), dessen Mitglieder deutschlandweit rund 500 Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe betreiben sowie eine Vielzahl von Beratungsangeboten für Familien anbieten.Aus Sicht der Fachkräfte liegt ein zentrales Problem darin, dass Hilfe häufig zu spät einsetzt. "Wir greifen in vielen Fällen erst ein, wenn die Hütte schon brennt", sagte Tietze. Präventive Angebote und Beratungsstrukturen seien vielerorts unterfinanziert oder schwer zugänglich. "Dabei müsste Unterstützung deutlich früher ansetzen."In den Albert-Schweitzer-Kinderdörfern und Familienwerken leben Kinder in familienähnlichen Strukturen mit festen Bezugspersonen. "Das eigentliche Heilen findet im familiären Kontext statt", so Duschek. Entscheidend sei, dass Kinder verlässliche Beziehungen erleben. "Wenn Kinder stabile Bindungen aufbauen, entstehen neue Entwicklungsperspektiven."Duschek kennt diese Erfahrung aus eigener Biografie: Als leibliches Kind von Hauseltern wuchs er selbst in einem Kinderdorf auf. "Ich habe erlebt, wie wichtig es ist, Menschen zu haben, die dauerhaft da sind", sagte er. Heute begleitet er Kinder in ähnlichen Situationen. Viele von ihnen machen später eine Ausbildung, gehen einem Beruf nach und führen ein selbstbestimmtes Leben. "Das zeigt, was möglich ist, wenn Kinder die richtigen Rahmenbedingungen bekommen."Die Experten betonen: Familie sei nicht nur Herkunft. Entscheidend sei, ob Kinder in einem Umfeld aufwachsen, das ihnen Schutz, Orientierung und verlässliche Beziehungen bietet.Pressekontakt:Sabrina Banze, Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT: +49 (030) 20 64 91 86 | E-Mail: sabrina.banze@albert-schweitzer.deOriginal-Content von: Albert-Schweitzer-Kinderdörfer und Familienwerke, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180445/6275216