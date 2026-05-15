Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, May 15
[14.05.26]
TABULA ICAV
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|Janus Henderson EUR AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|NET Asset Value
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|13.05.26
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|119,844.00
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|Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF
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|Ex Dividend Date
|13.05.26
|LU3218628298
|2,300.00
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