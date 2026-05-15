BERLIN/KÖLN (dpa-AFX) - Der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), Michael Hüther, sieht die Rolle von Europa beim Besuch von US-Präsident Donald Trump in China kritisch. "Europa spielt hier keine Rolle", sagte Hüther dem RBB-Inforadio. "Gut, es ist ein bilaterales Treffen, aber es zeigt sich einfach, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht von der Rampe fallen." Das gelte auch bei der Frage von Exportbeschränkungen zu kritischen Themen.

US-Präsident Donald Trump hatte Chinas Staatschef Xi Jinping in Peking besucht, am Freitagmorgen (MESZ) reiste er wieder ab. Mit dabei war auch eine ranghohe Wirtschaftsdelegation. Zölle sind für Trump ein wichtiges Druckmittel.

Hüther: Klare Handelspolitik Europas mit China



Der IW-Direktor fordert eine selbstbewusstere Handelspolitik aus Europa. "Wir können nicht immer abwarten, bis der im Weißen Haus morgens wieder eine Eingebung hat", sagte Hüther mit Blick auf Trump. "Es muss sozusagen aus dem Selbstverständnis der Europäer klare Handelspolitik mit China gemacht werden."

Hüther sieht ein Ungleichgewicht bei den Zöllen. "Die Zölle, die die USA ja einfordern von Europa, liegen bei 15 Prozent", sagte Hüther. "Die Zölle in Richtung China, die bei 50 Prozent lagen, sind ja durch das Urteil des Supreme Court auch aufgehoben worden."

Hüther verwies auf weitere große Streitpunkte: China lässt etwa seltene Erden nur gegen langwierige Genehmigungen ausführen, die USA halten Computerchips zur Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) zurück. Der IW-Direktor sagte, gleichzeitig werde aber den europäischen Unternehmen angedroht, wenn sie kritische Dinge aus China importierten, müssten sie mit Vergeltung rechnen./vr/DP/stk