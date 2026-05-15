Solana Prognose: Alpenglow senkt die Finalität auf 150 Millisekunden, doch reicht das für die 100-Dollar-Marke?

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Solana hat gerade das größte Konsens-Upgrade seiner Geschichte auf einem Testnetzwerk aktiviert, und trotzdem steht der Kurs unter 100 Dollar. SOL notiert bei rund 95 Dollar und hat im Mai bereits 15 Prozent zugelegt. Die Alpenglow-Aktualisierung ging am 11. Mai auf einem Community-Testcluster live und verspricht eine Reduzierung der Transaktionsfinalität von 12,8 Sekunden auf rund 150 Millisekunden. Spot-ETFs verzeichneten am selben Tag Zuflüsse von 26,57 Millionen Dollar. Doch SOL liegt immer noch rund 67 Prozent unter seinem Allzeithoch von 294 Dollar. Analysten sehen die 100-Dollar-Marke als nächsten Widerstand und den Bereich zwischen 85 und 92 Dollar als Unterstützung. Die Solana Prognose hängt davon ab, ob Alpenglow auf dem Mainnet hält, was der Test zeigt. Dieser Artikel untersucht die Chancen und stellt ein Presale-Projekt vor, das einen anderen Ansatz verfolgt. Die Frage ist nicht nur, ob SOL steigt, sondern wie lange der Weg dauert.

Alpenglow auf dem Testnetzwerk und die Solana Prognose für Mai 2026

Die Entwicklungsfirma Anza bestätigte am 11. Mai, dass Alpenglow auf einem Community-Testcluster läuft, wie CoinDesk berichtete. Das Upgrade ersetzt die bisherige TowerBFT-Konsensarchitektur durch zwei neue Komponenten namens Votor und Rotor. Votor verschiebt Validator-Stimmen von der Blockchain und reduziert so die Blockspace-Belastung. Rotor beschleunigt die Blockverbreitung in Richtung einer Finalität von rund 150 Millisekunden. Solana-Mitgründer Anatoly Yakovenko sagte auf der Consensus Miami 2026, dass das Mainnet-Update bereits im dritten Quartal kommen könnte.

Spot-Solana-ETFs verzeichneten am 11. Mai Zuflüsse von 26,57 Millionen Dollar, den stärksten Einzeltag seit über zwei Monaten, wie CoinMarketCap berichtete. Die kumulierten Netto-Zuflüsse seit dem Start im Oktober 2025 übersteigen nun 1,08 Milliarden Dollar. SOL durchbrach am 8. Mai die 90-Dollar-Marke und notiert bei rund 95 Dollar mit einer Marktkapitalisierung von etwa 54 Milliarden Dollar. Das 24-Stunden-Handelsvolumen liegt bei rund 5,39 Milliarden Dollar, was auf stabile Marktbeteiligung hindeutet. Die monatlichen ETF-Zuflüsse sind allerdings seit November 2025 sechs Monate in Folge gesunken, von 419 Millionen auf 39,93 Millionen Dollar im April.

Changelly sieht den durchschnittlichen SOL-Kurs im Mai bei rund 101 Dollar mit einem Maximum von 106 Dollar. CoinCodex prognostiziert einen Anstieg von 18,65 Prozent im nächsten Monat auf rund 114 Dollar. Doch SOL bei 95 Dollar braucht eine Verdreifachung, um sein Allzeithoch von 294 Dollar wieder zu erreichen, eine Bewegung, die selbst mit Alpenglow Quartale dauert.

Die 100-Dollar-Marke bleibt der nächste harte Widerstand, den SOL seit dem 2. Februar nicht mehr getestet hat. Die kurzfristige Solana Prognose zeigt einen Weg nach oben, aber er ist lang und von Token-Freischaltungen sowie sinkenden ETF-Zuflüssen begleitet. Genau diese Ausgangslage der Solana Prognose führt dazu, dass Investoren parallel nach Projekten suchen, bei denen ein Listing-Event einen schnelleren Wertsprung ermöglicht.

Pepeto: Warum ein ehemaliger Binance-Experte das stärkste Presale-Signal dieses Zyklus setzt

Die Solana Prognose zeigt einen Token, dessen Erholung in Quartalen gemessen wird, und genau das treibt Kapital in Richtung Projekte mit einem klareren Katalysator. Projekte vor einem Börsenlisting bieten ein Profil, das große Caps wie SOL in dieser Phase nicht mehr liefern können.

Ein ehemaliger Binance-Experte hat das gesamte Netzwerk von Grund auf gebaut, und rund 10 Millionen Dollar an Presale-Kapital bestätigen, dass der Markt sieht, was kommt. Das Kernprodukt umfasst einen Swap ohne Handelsgebühren, eine Bridge für den direkten Transfer zwischen Ethereum, BNB Chain und Solana sowie einen KI-Scanner, der Smart Contracts vor dem Kauf auf Schwachstellen prüft.

Bei 10 Millionen Dollar rückt der Presale in die letzte Phase vor dem Hard Cap, und der PEPETO-Token steht weiterhin bei 0,0000001870 Dollar. Das unabhängige Audit-Unternehmen SolidProof hat die gesamte Codebasis Zeile für Zeile durchleuchtet und das Ergebnis öffentlich dokumentiert, noch bevor der erste Dollar in den Presale floss. Täglich treten neue Wallets ein, und die Frequenz steigt, je näher die Schwelle zum Börsenstart rückt. Der Meme-Coin-Markt hat in der Presale-Phase selten ein Projekt erlebt, das technische Substanz und Kapitalzuflüsse in dieser Kombination zeigt.

Wer sich an die Frühphase von PEPE erinnert, weiß, dass die Renditen lange vor jeder Schlagzeile standen, und Pepeto liefert bereits mehr Infrastruktur als PEPE in seiner gesamten Geschichte aufgebaut hat. Das erklärt den Kapitalfluss in Richtung Pepeto, während das erwartete Binance-Listing näher rückt. Anleger, die über die offizielle Pepeto-Website einsteigen, solange der Presale läuft, sichern sich einen Einstiegspunkt, den der Börsenhandel nicht mehr hergeben wird.

Fazit

Alpenglow und die ETF-Zuflüsse geben der Solana Prognose eine solide Grundlage, doch der Weg von 95 Dollar zum Allzeithoch bei 294 Dollar erfordert Quartale und ein anhaltend positives Marktumfeld. Pepeto verfolgt einen anderen Pfad: 10 Millionen Dollar im Presale, ein öffentliches SolidProof-Audit und ein Listing-Mechanismus, der beim Hard Cap ohne Verzögerung greift. Ein ehemaliger Binance-Experte steht hinter dem Handelszentrum, und die Kombination aus gebührenfreiem Swap und Cross-Chain-Bridge liefert Infrastruktur, die im Meme-Sektor selten vor einem Listing existiert. Sobald die letzte Einheit vergeben ist, endet der Zugang zum Presale-Preis unwiderruflich. Anleger finden den aktuellen Stand auf der offiziellen Pepeto-Website.

Zur offiziellen Pepeto-Website und zum Presale

Häufig gestellte Fragen

Was sagt die aktuelle Solana Prognose für Mai 2026?

SOL notiert bei 95 Dollar mit einem Mai-Plus von 15 Prozent. Changelly sieht ein Monatsziel von 101 bis 106 Dollar. Alpenglow befindet sich seit dem 11. Mai auf einem Testnetzwerk, das Mainnet-Update wird für das dritte Quartal erwartet.

Warum erscheint Pepeto neben der Solana Prognose?

Der Presale erreichte 10 Millionen Dollar dank gebührenfreiem Swap und Cross-Chain-Infrastruktur. Ein ehemaliger Binance-Experte leitet das Projekt, und das Binance-Listing steht als nächster Katalysator bevor. Weitere Informationen liefert die offizielle Pepeto-Website.