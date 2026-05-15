Datum der Anmeldung:
11.05.2026
Aktenzeichen:
B6-43/26
Unternehmen:
Neue Osnabrücker Zeitung GmbH & Co. KG, Osnabrück; mittelbarer Anteils- und Kontrollerwerb über die Medienhaus BruneMettcker GmbH, Jever
Produktmärkte:
regionale Abonnement Tageszeitungen
11.05.2026
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