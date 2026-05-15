Datum der Anmeldung:
11.05.2026
Aktenzeichen:
B8-50/26
Unternehmen:
QE Windpark Beppener Bruch GmbH, Berlin; Statkraft WP 5 GmbH & Co. KG, Düsseldorf; WindStrom Repowering Beppen I GmbH & Co. KG, Edemissen; WindStrom Repowering Beppen II GmbH & Co. KG, Edemissen; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen, Windpark
11.05.2026
Aktenzeichen:
B8-50/26
Unternehmen:
QE Windpark Beppener Bruch GmbH, Berlin; Statkraft WP 5 GmbH & Co. KG, Düsseldorf; WindStrom Repowering Beppen I GmbH & Co. KG, Edemissen; WindStrom Repowering Beppen II GmbH & Co. KG, Edemissen; Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens
Produktmärkte:
Errichtung und Betrieb von Windenergieanlagen, Windpark
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