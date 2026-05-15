Datum der Anmeldung:
06.05.2026
Aktenzeichen:
B1-81/26
Unternehmen:
HPM Geschäftsbereich Technische Gebäudeausrüstung GmbH, Hamburg/Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die Rudolf Sexauer GmbH, Bötzingen am Kaiserstuhl
Produktmärkte:
Installation Wartung und Instandsetzung von Heizungs- Sanitär- und Klimaanlagen, Technische Gebäudeausrüstung
06.05.2026
Aktenzeichen:
B1-81/26
Unternehmen:
HPM Geschäftsbereich Technische Gebäudeausrüstung GmbH, Hamburg/Erwerb aller Anteile an und Alleinkontrolle über die Rudolf Sexauer GmbH, Bötzingen am Kaiserstuhl
Produktmärkte:
Installation Wartung und Instandsetzung von Heizungs- Sanitär- und Klimaanlagen, Technische Gebäudeausrüstung
© 2026 Bundeskartellamt