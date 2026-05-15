DJ PTA-News: B+S Banksysteme AG: Zwischenmitteilung Q3 2025/26

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

B+S Banksysteme AG: Zwischenmitteilung Q3 2025/26

München (pta000/15.05.2026/09:00 UTC+2)

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft konnte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von TEUR 3.100 und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 111 verzeichnen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden TEUR 2.738 Umsatzerlöse und TEUR 63 sonstige betriebliche Erträge realisiert. Somit lag die Betriebsleistung mit TEUR 3.211 um TEUR 410 über dem Vorjahresquartal.

Die bezogenen Leistungen in Höhe von TEUR 114 (Q3 2024/25: TEUR 235) betreffen produktbezogene Dienstleistungen. Die Personalkosten lagen im Berichtsquartal bei TEUR 1.903 (Q3 2024/25: TEUR 1.800). Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal (TEUR 245) im dritten Quartal 2025/26 mit TEUR 247 in etwa gleichgeblieben. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 630 (Q3 2024/25: TEUR 537) enthalten im Wesentlichen Fuhrparkkosten in der Salzburger Tochtergesellschaft, Kosten für Versicherungen, Kommunikationskosten sowie Beratungs- und Prüfungskosten.

Im Berichtsquartal wurde ein operatives Ergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von TEUR 317 (Q3 2024/25: TEUR -16) und ein EBITDA von TEUR 564 (Q3 2024/25: TEUR 229) erzielt. Das Finanzergebnis ist bedingt durch die Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen negativ (TEUR 42 im Berichtsquartal und TEUR -61 in der Vergleichsperiode). Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) betrug im Berichtsquartal TEUR 275 (2024/25: TEUR - 77). Unter Berücksichtigung der latenten Steuern und der Steuern vom Einkommen und Ertrag ergibt sich ein Periodenergebnis von TEUR 234 (Q3 2024/ 25: TEUR -94).

Damit ergibt sich für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2025/26 ein kumuliertes EBIT von TEUR 1.329 (Geschäftsjahr 2024/25: TEUR 896) und ein Ergebnis nach Steuern von TEUR 1.050 (Vorjahr TEUR 717).

In der Vermögensstruktur ergaben sich per 31.03.2026 einige wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Halbjahresabschluss. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind von TEUR 5.764 auf TEUR 2.027 gesunken, weil Kunden im Berichtsquartal die Forderungen aus den Jahreswartungsrechnungen beglichen haben. Daraus resultierend sind die liquiden Mittel von TEUR 2.459 auf TEUR 7.092 gestiegen. Die Liquidität ist damit und mit den vertraglich gesicherten wiederkehrenden Einnahmen bis auf weiteres als gesichert anzusehen.

Die Bilanzsumme zum 31.03.2026 (TEUR 29.865) hat sich um TEUR 1.745 gegenüber dem 31.12.2025 (TEUR 28.120) erhöht. Das Eigenkapital ist in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025/26 um TEUR 1.104 auf TEUR 16.868 gestiegen. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 56,5 %. Die langfristigen Verbindlichkeiten (TEUR 4.509), 31.12.2025: TEUR 4.536, sind um TEUR 45 gesunken. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind von TEUR 7.004 im Halbjahresabschluss auf TEUR 8.488 im Berichtsquartal gestiegen. Vertragsverbindlich-keiten gemäß IFRS 15 sind im Vergleich zum 31.12.2025 um TEUR 1.664 gestiegen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 33 gestiegen, sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen um TEUR 212 gesunken.

Die Mitarbeiterzahl betrug im Durchschnitt im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 82 Mitarbeiter sowie 2 Vorstände. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 80 Mitarbeiter und 2 Vorstände.

Der B+S Konzern bietet eine umfassende und leistungsfähige Produktpalette an. Diese umfasst neben der Kontoführung und dem Zahlungsverkehr die Bereiche Treasury und Trading, Währungs- und Risikomanagement, Electronic Banking sowie Wertpapierhandels-systeme.

Für die gesamte Produktpalette bietet der B+S Konzern neben Lizenz und Wartung auch den kompletten Betrieb an.

Für das laufende Geschäftsjahr sind wir zuversichtlich, dass die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft die im Prognosebericht kommunizierten Ziele, Umsatz, Eigenkapital und Liquidität zu steigern, erreichen wird. Die Realisierung dieser Zielsetzung ist jedoch auch von äußeren Faktoren, wie beispielsweise dem Kunden- oder dem Marktumfeld, deren zukünftige Entwicklung nicht exakt vorhergesehen werden kann, abhängig. Bezüglich der Chancen und Risiken wird auf den Geschäftsbericht 2024/25 verwiesen.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: B+S Banksysteme AG Elsenheimerstraße 57 80687 München Deutschland Ansprechpartner: Simon Berger Tel.: +49 89 74 119 E-Mail: ir@bs-ag.com Website: www.bs-ag.com ISIN(s): DE0001262152 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778828400022 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)