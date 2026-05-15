Anzeige
Mehr »
Freitag, 15.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Entsteht hier gerade der nächste AI-Infrastruktur-Highflyer?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 126215 | ISIN: DE0001262152 | Ticker-Symbol: DTD2
Tradegate
15.05.26 | 10:05
1,985 Euro
-2,22 % -0,045
Branche
Software
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
B+S BANKSYSTEME AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
B+S BANKSYSTEME AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,9152,02010:07
1,9252,00010:05
Dow Jones News
15.05.2026 09:33 Uhr
201 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: B+S Banksysteme AG: Zwischenmitteilung Q3 2025/26

DJ PTA-News: B+S Banksysteme AG: Zwischenmitteilung Q3 2025/26

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

B+S Banksysteme AG: Zwischenmitteilung Q3 2025/26

München (pta000/15.05.2026/09:00 UTC+2)

Die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft konnte im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 einen Umsatz von TEUR 3.100 und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 111 verzeichnen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres wurden TEUR 2.738 Umsatzerlöse und TEUR 63 sonstige betriebliche Erträge realisiert. Somit lag die Betriebsleistung mit TEUR 3.211 um TEUR 410 über dem Vorjahresquartal.

Die bezogenen Leistungen in Höhe von TEUR 114 (Q3 2024/25: TEUR 235) betreffen produktbezogene Dienstleistungen. Die Personalkosten lagen im Berichtsquartal bei TEUR 1.903 (Q3 2024/25: TEUR 1.800). Die Abschreibungen sind im Vergleich zum Vorjahresquartal (TEUR 245) im dritten Quartal 2025/26 mit TEUR 247 in etwa gleichgeblieben. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von TEUR 630 (Q3 2024/25: TEUR 537) enthalten im Wesentlichen Fuhrparkkosten in der Salzburger Tochtergesellschaft, Kosten für Versicherungen, Kommunikationskosten sowie Beratungs- und Prüfungskosten.

Im Berichtsquartal wurde ein operatives Ergebnis (EBIT - Ergebnis vor Zinsen und Steuern) von TEUR 317 (Q3 2024/25: TEUR -16) und ein EBITDA von TEUR 564 (Q3 2024/25: TEUR 229) erzielt. Das Finanzergebnis ist bedingt durch die Verbindlichkeiten aus Leasingverhältnissen negativ (TEUR 42 im Berichtsquartal und TEUR -61 in der Vergleichsperiode). Das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) betrug im Berichtsquartal TEUR 275 (2024/25: TEUR - 77). Unter Berücksichtigung der latenten Steuern und der Steuern vom Einkommen und Ertrag ergibt sich ein Periodenergebnis von TEUR 234 (Q3 2024/ 25: TEUR -94).

Damit ergibt sich für die ersten drei Quartale des Geschäftsjahres 2025/26 ein kumuliertes EBIT von TEUR 1.329 (Geschäftsjahr 2024/25: TEUR 896) und ein Ergebnis nach Steuern von TEUR 1.050 (Vorjahr TEUR 717).

In der Vermögensstruktur ergaben sich per 31.03.2026 einige wesentliche Veränderungen im Vergleich zum Halbjahresabschluss. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind von TEUR 5.764 auf TEUR 2.027 gesunken, weil Kunden im Berichtsquartal die Forderungen aus den Jahreswartungsrechnungen beglichen haben. Daraus resultierend sind die liquiden Mittel von TEUR 2.459 auf TEUR 7.092 gestiegen. Die Liquidität ist damit und mit den vertraglich gesicherten wiederkehrenden Einnahmen bis auf weiteres als gesichert anzusehen.

Die Bilanzsumme zum 31.03.2026 (TEUR 29.865) hat sich um TEUR 1.745 gegenüber dem 31.12.2025 (TEUR 28.120) erhöht. Das Eigenkapital ist in den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2025/26 um TEUR 1.104 auf TEUR 16.868 gestiegen. Die Eigenkapitalquote beläuft sich auf 56,5 %. Die langfristigen Verbindlichkeiten (TEUR 4.509), 31.12.2025: TEUR 4.536, sind um TEUR 45 gesunken. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind von TEUR 7.004 im Halbjahresabschluss auf TEUR 8.488 im Berichtsquartal gestiegen. Vertragsverbindlich-keiten gemäß IFRS 15 sind im Vergleich zum 31.12.2025 um TEUR 1.664 gestiegen, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind um TEUR 33 gestiegen, sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen um TEUR 212 gesunken.

Die Mitarbeiterzahl betrug im Durchschnitt im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 82 Mitarbeiter sowie 2 Vorstände. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 80 Mitarbeiter und 2 Vorstände.

Der B+S Konzern bietet eine umfassende und leistungsfähige Produktpalette an. Diese umfasst neben der Kontoführung und dem Zahlungsverkehr die Bereiche Treasury und Trading, Währungs- und Risikomanagement, Electronic Banking sowie Wertpapierhandels-systeme.

Für die gesamte Produktpalette bietet der B+S Konzern neben Lizenz und Wartung auch den kompletten Betrieb an.

Für das laufende Geschäftsjahr sind wir zuversichtlich, dass die B+S Banksysteme Aktiengesellschaft die im Prognosebericht kommunizierten Ziele, Umsatz, Eigenkapital und Liquidität zu steigern, erreichen wird. Die Realisierung dieser Zielsetzung ist jedoch auch von äußeren Faktoren, wie beispielsweise dem Kunden- oder dem Marktumfeld, deren zukünftige Entwicklung nicht exakt vorhergesehen werden kann, abhängig. Bezüglich der Chancen und Risiken wird auf den Geschäftsbericht 2024/25 verwiesen.

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      B+S Banksysteme AG 
           Elsenheimerstraße 57 
           80687 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Simon Berger 
Tel.:         +49 89 74 119 
E-Mail:        ir@bs-ag.com 
Website:       www.bs-ag.com 
ISIN(s):       DE0001262152 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1778828400022 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 03:00 ET (07:00 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.