Heute gab es in der TB-Daily einen ausführlichen Beitrag zu einem Pharmaunternehmen. Mit einem Umsatzplus von 32 % und einem Gewinnsprung von 65 % wächst das Unternehmen deutlich schneller als die Konkurrenz. Mit einem neuen Medikament im amerikanischen Markt, ist die größte Gefahr aktuell nicht die Nachfrage sondern die eigene Lieferkapazität. Wenn SIe mehr erfahren wollen und unserer Empfehlung folgen wollen, dann finden Sie mehr in der heutigen Ausgabe der TB-Daily (KLICK HIER).
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