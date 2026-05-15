Gemini hat sich gewandelt. Die einstige reine Krypto-Börse der Winklevoss-Zwillinge meldet für das erste Quartal 2026 ein deutliches Umsatzplus von 42 Prozent auf 50,3 Millionen Dollar. Der Grund: Das Unternehmen verdient sein Geld immer weniger mit dem reinen Handel von Bitcoin und immer mehr mit klassischen Finanzdienstleistungen.Besonders das Geschäft mit der hauseigenen Kreditkarte boomt. Der Umsatz in diesem Segment schoss um fast 300 Prozent auf 14,7 Millionen Dollar nach oben. Mittlerweile ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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