Kartenzahlung wird für viele Kundinnen und Kunden zunehmend selbstverständlich. Für Händler stellt sich damit immer häufiger die Frage, wie relevant bargeldloses Bezahlen im eigenen Geschäft inzwischen ist. Genau hier setzt die Initiative "Deutschland zahlt digital" an. Gemeinsam mit Partnern wie SumUp richtet sie sich an Betriebe, die bisher keine Kartenzahlung anbieten und herausfinden möchten, ob sich das im eigenen Geschäft rechnet - ohne direkt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n