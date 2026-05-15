© Foto: Dall-EDer Halbleiterausrüster Applied Materials hat am Donnerstagabend Zahlen über den Erwartungen gemeldet. Der Beifall an der Börse lässt jedoch auf sich warten. Bei Applied Materials schauen Anleger jetzt in die Röhre Schon seit Wochen sind Halbleiteraktien die heißeste Wette, welche die Börse aktuell zu bieten hat. Der Halbleiterindex Philadelphia Semiconductor hat sich ausgehend von seinem Tief Ende März um fast 60 Prozent verteuert. An Aktien wie AMD, Intel und Micron führte zuletzt nirgendwo ein Weg vorbei. Reihenweise kam es nach starken Quartalszahlen zu regelrechten Kursexplosionen. Eine solche ist am Donnerstagabend trotz starker Zahlen zumindest für Ausrüster Applied Materials …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE