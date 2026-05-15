Berlin (ots) -Ein verbessertes Styling-Erlebnis mit neuer Diffusor-Düse, optimierten Auto-Wrap-Aufsätzen und NTC-Technologie der nächsten GenerationAufbauend auf dem Erfolg seines beliebten Vorgängers hebt Dreame (https://de.dreametech.com/) Haarpflege mit der Einführung des neuen AirStyle Pro 2 (https://www.amazon.de/dp/B0GX28H8NZ?maas=maas_adg_1FEE3F571A9B7DD2300119C89B4F50DB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) auf ein neues Niveau. Ganz im Sinne des Versprechens "air-powered glam in a snap" wurde dieses umfassende 7-in-1-Styling-Toolkit vollständig überarbeitet, um ein noch professionelleres Styling-Erlebnis für zu Hause zu bieten.Ideal für die moderne, multitaskingfähige Frau sorgt dieses Set dafür, dass Sie auch bei einem vollen Terminkalender nicht auf ein Ergebnis in Salonqualität verzichten müssen. Über klassisches Styling hinaus legt diese neue Generation den Fokus auf Vielseitigkeit und Haargesundheit und bietet Funktionen, die auf jeden Haartyp und Lebensstil zugeschnitten sind.Die nächste Generation Glam: Was ist neu beim AirStyle Pro 2?Um Ihr individuelles Styling zu schützen, zu verbessern und optimal zu unterstützen, verfügt der neue Dreame AirStyle Pro 2 über folgende zentrale Verbesserungen:- Völlig neue Diffusor-Düse: Dieses lange erwartete Zubehör wurde speziell mit einem spiralförmigen Luftstromdesign entwickelt und hilft dabei, natürliche, frizzfreie Locken zu definieren und länger zu erhalten. Die interne Struktur verteilt den Hochgeschwindigkeits-Luftstrom sanft durch dicht angeordnete Mikroporen und erzeugt so einen breiten, weichen und langsamen Luftstrom, der das Haar gleichmäßig trocknet, ohne das Lockenmuster zu stören. Ein echtes Must-have für alle mit lockigem Haar, die ihre natürliche Textur betonen möchten.- Neu gestaltete 32-mm-Auto-Wrap-Aufsätze: Diese neuen Aufsätze nutzen die Kraft der Luft, um mühelos symmetrische Wellen zu erzeugen - jetzt noch einfacher in der Anwendung. Angetrieben von einem fortschrittlichen 24-stufigen Mixed-Flow-Laufrad erzeugen sie einen gleichmäßigen zylindrischen Luftstrom von 160 mm, der "Curl Confusion" und tote Zonen eliminiert und perfekte, umlaufende Locken aus jedem Winkel gewährleistet.- Verbesserte intelligente NTC-Temperaturkontrolle: Durch die Überwachung der Luftstromtemperatur 1.000 Mal pro Sekunde* (ein deutlicher Anstieg gegenüber 300 Messungen pro Sekunde beim Vorgängermodell) nutzt der AirStyle Pro 2 einen fortschrittlichen Algorithmus mit NTC-Technologie, um eine konstante und sichere Temperatur zu gewährleisten. Dies bietet optimalen Schutz - insbesondere für coloriertes oder empfindliches Haar - bewahrt die Haarstruktur und sorgt für ein geschmeidiges, leicht kämmbares und besonders glänzendes Ergebnis.- Neue Premium-Aufbewahrungstasche: Für ein rundum hochwertiges Nutzungserlebnis wird das gesamte Set nun in einer eleganten, speziell entwickelten Soft-Case-Tasche geliefert, die alle Styling-Tools übersichtlich organisiert, schützt und ideal für unterwegs macht.Die vertrauten Highlights: Funktionen, die bleibenAufbauend auf einer starken Basis behält die neue Generation stolz die charakteristischen Funktionen bei, die den Erfolg des Originals ausgemacht haben:- Ultraschnelles Trocknen: Angetrieben von einem Motor mit 110.000 U/min sorgt das Gerät für einen Hochgeschwindigkeits-Luftstrom, der das Trocknen in der Hälfte der Zeit ermöglicht - perfekt für hektische Morgen.- Das bewährte, komfortable Design: Der AirStyle Pro 2 behält beliebte ergonomische Details bei, darunter den hochwertigen Griff mit Lederstruktur, die Kaltlufttaste zum Schieben, einen Dual-Ansaugfilter sowie ein 360°-drehbares, verwicklungsfreies Kabel.- Vielseitiges 7-in-1-Toolkit: Sieben magnetische Aufsätze vereinen bewährte Essentials mit dem neuen Diffusor und den überarbeiteten Aufsätzen für alle Styling-Bedürfnisse:-> Flyaway-Aufsatz: Bündelt den Luftstrom gezielt, um Frizz zu glätten und abstehende Haare zu bändigen - für ein elegantes Finish.-> Sanfte Glättbürste: Mit weichen, kugelförmigen Borsten und nach unten gerichtetem Luftstrom glättet sie empfindliches oder behandeltes Haar schonend und ohne Ziepen.-> Runde Volumenbürste: Sorgt für Schwung und Form im Salonstil - mit gleichmäßigem Gleiten.-> Schnelltrockner: Konzentrierter Hochgeschwindigkeits-Luftstrom für schnelles Trocknen und einfaches Vorstyling.-> Neue Diffusor-Düse-> Neu gestaltete 32-mm-Auto-Wrap-AufsätzeHinweise:*110.000 U/min, 300 Messungen pro Sekunde: Daten aus unserem firmeninternen Labor unter standardisierten Laborbedingungen.Preis & VerfügbarkeitDer neue Dreame AirStyle Pro 2 ist ab sofort in der klassischen sowie in der charakteristischen goldbraunen Farbvariante auf Amazon (https://www.amazon.de/dp/B0GX28H8NZ?maas=maas_adg_1FEE3F571A9B7DD2300119C89B4F50DB_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas) sowie bei autorisierten Händlern im Land erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 299,00 Euro, im Zeitraum vom 15. bis 28. Mai ist das Gerät jedoch zum Einführungspreis von 249,00 Euro erhältlich.Über Dreame TechnologyDreame Technology wurde 2017 gegründet und ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen für Konsumgüter, das sich auf intelligente Haushaltsgeräte spezialisiert hat. Das Ziel des Unternehmens ist es, das tägliche Leben durch modernste Technologie zu verbessern. Mit über 150 zentralen Patenten hat Dreame bahnbrechende Innovationen in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, monokulare Maschinenvision, SLAM (Simultane Lokalisierung und Kartierung) sowie Mehrkegel-Zyklontrennung entwickelt.Heute bietet Dreame eine umfassende Produktpalette an, die unter anderem Saugroboter, Nass- und Trockensauger, kabellose Stabstaubsauger, Rasenmäher und Haarpflegeprodukte umfasst - allesamt darauf ausgelegt, leistungsstarke Ergebnisse zu liefern und mühelose Reinigungserlebnisse zu ermöglichen. Als führendes Unternehmen im Bereich Haus- und Gartenpflege setzt Dreame weiterhin Maßstäbe in puncto Komfort und Innovation in allen Produktlinien und sorgt dafür, dass Nutzer täglich von smarteren und saubereren Wohnräumen profitieren können. Folgen Sie uns auf Facebook, Instagram. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: https://de.dreametech.com/ (https://375944.eu2.cleverreach.com/c/103481019/f01289d1402-st47s1)Pressekontakt:markus.chang@dreame.techOriginal-Content von: DREAME INTERNATIONAL (HONGKONG) LIMITED, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173033/6275290