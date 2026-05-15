FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nagarro sind am Freitag nach Geschäftszahlen mit 39,62 Euro auf ein Rekordtief abgesackt. Zuletzt büßten sie am Freitag mit 40,70 Euro noch 6,4 Prozent ein. 2026 haben sich die Papiere des IT-Dienstleisters inzwischen fast halbiert.

Der schwache Nachfragetrend des Schlussquartals habe sich fortgesetzt, schrieb Martin Comtesse von Jefferies. Kunden hielten sich im unsicheren Konjunkturumfeld abseits von wichtigen KI-Initiativen zurück. Ein Börsianer wies zudem darauf hin, dass die Zahl der Großkunden schrumpfe und die Verbindlichkeiten stiegen./ag/jha/