DJ MÄRKTE ASIEN/Ernüchterung über Gipfeltreffen - Chip-Werte auf Talfahrt

DOW JONES--Ernüchterung über das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben Aktien an den asiatischen Märkten am Freitag nach unten abdrehen lassen. Im Handelsverlauf erreichte Kursgewinne gingen wieder verloren - in Japan und Südkorea fielen die Indizes besonders deutlich. Anlegen nahmen die Gipfel-Schlagzeilen zum Anlass, besonders bei heiß gelaufenen Halbleitersektor Gewinne einzustreichen. US-Vertreter erklärten, dass sich die Gespräche mit China nicht auf US-Exportkontrollen für Halbleiter konzentriert hätten. Diese Aussagen dämpften Hoffnungen auf höhere Chipverkäufe in die Volksrepublik.

In Tokio schloss der Nikkei-225 mit einem Abschlag von 2 Prozent auf 61.409 Punkte - belastet vom Halbleitersektor. So stürzten Advantest um 7,9 Prozent ab. In Seoul sackte der stark technologielastige Kospi nach Anfangsgewinnen und einem Allzeithoch sogar um 6,1 Prozent ab, wobei Gewinnmitnahmen die Hauptrolle gespielt haben dürften nach den vorangegangenen fulminanten Handelstagen. Die extreme Volatilität an der südkoreanischen Börse führte erneut zu Handelsunterbrechungen. Auch in Südkorea zählten Halbleitertitel zu den klaren Verlierern - die Kurse der beiden Technologieschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix rutschten um 8,6 bzw. 7,7 Prozent ab.

Bislang scheine der Gipfel in vielen Fragen keine bedeutenden Durchbrüche erzielt zu haben, sagte ein Händler. Der Markt wisse deshalb nicht so recht, was von dem Treffen zu halten sei. Zu bedenken gab er außerdem, dass viele Ankündigungen früherer Treffen nie umgesetzt worden seien. Der Markt vertraue mündlichen Verlautbarungen kaum. Trump erklärte derweil, dass die USA die Wiedereröffnung der Straße von Hormus nicht benötigten, worauf die Ölpreise leicht anzogen. Zudem offenbarten die Gespräche zur Taiwan-Frage keine erkennbaren Fortschritte, sondern eher wachsende Spannungen.

Auch in China sahen Anleger angesichts des Gepfeltreffens keine Kaufargumente: In Hongkong büßte der HSI im späten Handel 1,6 Prozent ein, der Shanghai-Composite fiel um 1 Prozent. Der australische S&P/ASX-200 zeigte sich knapp behauptet - er verbuchte seinen vierten Wochenverlust in den vergangenen fünf Wochen.

Umfragen unter Unternehmen deuteten darauf hin, dass der Inflationsdruck weiter an Fahrt gewinne, erläuterte Ökonom Abhijit Surya von Capital Economics. Die Reserve Bank of Australia dürfte besorgt sein, dass diese Erwartungen sich selbst erfüllen könnten, fügte er hinzu. Die Bedingungen seien so, dass die Notenbank ihren Straffungszyklus wahrscheinlich mit einer Anhebung um 25 Basispunkte im August abschließen werde. Es bestehe jedoch das wachsende Risiko, dass sie gezwungen sein könnte, die Zinsen früher und aggressiver als derzeit erwartet anzuheben, ergänzte er. Zuletzt hatte die Notenbank dreimal in Folge die Zinsen angehoben.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.630,80 -0,1 -1,0 08:00 Nikkei-225 61.409,29 -2,0 - 08:00 Topix 500 (Tokio) 3.016,23 -0,4 +13,4 08:00 Kospi (Seoul) 7.493,18 -6,1 +77,8 08:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.977,18 -1,6 +1,3 10:00 Shanghai-Composite 4.135,39 -1,0 +4,2 09:00 Straits-Times (Singapur) 4.994,43 -0,0 +7,5 11:00 IDX Comp. (Indonesien) 6.723,32 -2,0 -22,2 10:00 KLCI (Malaysia) 1.739,99 -0,3 +3,6 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 09:50 % YTD EUR/USD 1,1642 -0,2 1,1668 1,1712 -0,9 EUR/JPY 184,38 -0,2 184,80 184,92 +0,2 EUR/GBP 0,8706 -0,0 0,8707 0,8664 -0,1 USD/JPY 158,35 0,0 158,35 157,86 +1,1 USD/KRW 1.499,64 +0,4 1.493,17 1.490,07 +4,1 USD/CNY 6,8021 +0,3 6,7851 6,7868 -2,7 USD/CNH 6,8040 +0,3 6,7864 6,7857 -2,5 USD/HKD 7,8300 -0,0 7,8324 7,8328 +0,6 AUD/USD 0,7168 -0,7 0,7220 0,7254 +7,4 NZD/USD 0,5864 -0,8 0,5911 0,5935 +1,9 BTC/USD 80.810,96 -0,7 81.379,82 79.831,71 -7,9 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 103,04 +1,9 1,87 101,17 Brent/ICE 107,17 +1,4 1,45 105,72 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.579,59 -1,5 -69,89 4.649,48 Silber 79,04 -5,3 -4,44 83,48 Platin 2.002,66 -2,6 -53,02 2.055,68 Angaben ohne Gewähr ===

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May 15, 2026 03:50 ET (07:50 GMT)

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