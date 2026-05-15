Anzeige
Mehr »
Freitag, 15.05.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Entsteht hier gerade der nächste AI-Infrastruktur-Highflyer?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
15.05.2026 10:21 Uhr
404 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Ernüchterung über Gipfeltreffen - Chip-Werte auf Talfahrt

DJ MÄRKTE ASIEN/Ernüchterung über Gipfeltreffen - Chip-Werte auf Talfahrt

DOW JONES--Ernüchterung über das Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping haben Aktien an den asiatischen Märkten am Freitag nach unten abdrehen lassen. Im Handelsverlauf erreichte Kursgewinne gingen wieder verloren - in Japan und Südkorea fielen die Indizes besonders deutlich. Anlegen nahmen die Gipfel-Schlagzeilen zum Anlass, besonders bei heiß gelaufenen Halbleitersektor Gewinne einzustreichen. US-Vertreter erklärten, dass sich die Gespräche mit China nicht auf US-Exportkontrollen für Halbleiter konzentriert hätten. Diese Aussagen dämpften Hoffnungen auf höhere Chipverkäufe in die Volksrepublik.

In Tokio schloss der Nikkei-225 mit einem Abschlag von 2 Prozent auf 61.409 Punkte - belastet vom Halbleitersektor. So stürzten Advantest um 7,9 Prozent ab. In Seoul sackte der stark technologielastige Kospi nach Anfangsgewinnen und einem Allzeithoch sogar um 6,1 Prozent ab, wobei Gewinnmitnahmen die Hauptrolle gespielt haben dürften nach den vorangegangenen fulminanten Handelstagen. Die extreme Volatilität an der südkoreanischen Börse führte erneut zu Handelsunterbrechungen. Auch in Südkorea zählten Halbleitertitel zu den klaren Verlierern - die Kurse der beiden Technologieschwergewichte Samsung Electronics und SK Hynix rutschten um 8,6 bzw. 7,7 Prozent ab.

Bislang scheine der Gipfel in vielen Fragen keine bedeutenden Durchbrüche erzielt zu haben, sagte ein Händler. Der Markt wisse deshalb nicht so recht, was von dem Treffen zu halten sei. Zu bedenken gab er außerdem, dass viele Ankündigungen früherer Treffen nie umgesetzt worden seien. Der Markt vertraue mündlichen Verlautbarungen kaum. Trump erklärte derweil, dass die USA die Wiedereröffnung der Straße von Hormus nicht benötigten, worauf die Ölpreise leicht anzogen. Zudem offenbarten die Gespräche zur Taiwan-Frage keine erkennbaren Fortschritte, sondern eher wachsende Spannungen.

Auch in China sahen Anleger angesichts des Gepfeltreffens keine Kaufargumente: In Hongkong büßte der HSI im späten Handel 1,6 Prozent ein, der Shanghai-Composite fiel um 1 Prozent. Der australische S&P/ASX-200 zeigte sich knapp behauptet - er verbuchte seinen vierten Wochenverlust in den vergangenen fünf Wochen.

Umfragen unter Unternehmen deuteten darauf hin, dass der Inflationsdruck weiter an Fahrt gewinne, erläuterte Ökonom Abhijit Surya von Capital Economics. Die Reserve Bank of Australia dürfte besorgt sein, dass diese Erwartungen sich selbst erfüllen könnten, fügte er hinzu. Die Bedingungen seien so, dass die Notenbank ihren Straffungszyklus wahrscheinlich mit einer Anhebung um 25 Basispunkte im August abschließen werde. Es bestehe jedoch das wachsende Risiko, dass sie gezwungen sein könnte, die Zinsen früher und aggressiver als derzeit erwartet anzuheben, ergänzte er. Zuletzt hatte die Notenbank dreimal in Folge die Zinsen angehoben. 

=== 
INDEX            zuletzt +/- %   % YTD Handelsschluss 
S&P/ASX 200 (Sydney)    8.630,80  -0,1    -1,0      08:00 
Nikkei-225        61.409,29  -2,0    -       08:00 
Topix 500 (Tokio)     3.016,23  -0,4   +13,4      08:00 
Kospi (Seoul)       7.493,18  -6,1   +77,8      08:30 
Hang-Seng (Hongkong)   25.977,18  -1,6    +1,3      10:00 
Shanghai-Composite     4.135,39  -1,0    +4,2      09:00 
Straits-Times (Singapur)  4.994,43  -0,0    +7,5      11:00 
IDX Comp. (Indonesien)   6.723,32  -2,0   -22,2      10:00 
KLCI (Malaysia)      1.739,99  -0,3    +3,6      10:00 
 
DEVISEN           zuletzt +/- %   00:00    Do, 09:50 % YTD 
EUR/USD           1,1642  -0,2   1,1668     1,1712  -0,9 
EUR/JPY           184,38  -0,2   184,80     184,92  +0,2 
EUR/GBP           0,8706  -0,0   0,8707     0,8664  -0,1 
USD/JPY           158,35  0,0   158,35     157,86  +1,1 
USD/KRW          1.499,64  +0,4  1.493,17    1.490,07  +4,1 
USD/CNY           6,8021  +0,3   6,7851     6,7868  -2,7 
USD/CNH           6,8040  +0,3   6,7864     6,7857  -2,5 
USD/HKD           7,8300  -0,0   7,8324     7,8328  +0,6 
AUD/USD           0,7168  -0,7   0,7220     0,7254  +7,4 
NZD/USD           0,5864  -0,8   0,5911     0,5935  +1,9 
BTC/USD          80.810,96  -0,7 81.379,82    79.831,71  -7,9 
 
ROHÖL            zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex          103,04  +1,9    1,87     101,17 
Brent/ICE          107,17  +1,4    1,45     105,72 
 
Metalle           zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold            4.579,59  -1,5   -69,89    4.649,48 
Silber            79,04  -5,3   -4,44      83,48 
Platin           2.002,66  -2,6   -53,02    2.055,68 
Angaben ohne Gewähr 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/rio

(END) Dow Jones Newswires

May 15, 2026 03:50 ET (07:50 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
Die Märkte feiern neue Rekorde – doch im Hintergrund braut sich eine Entwicklung zusammen, die alles verändern könnte. Die anhaltende Sperrung der Straße von Hormus sorgt laut IEA für eine der größten Energiekrisen aller Zeiten. Gleichzeitig schießen die Preise für Düngemittel und Agrarrohstoffe bereits nach oben.

Damit droht ein perfekter Sturm: steigende Energiepreise, explodierende Produktionskosten und ein möglicher Super-El-Nino, der weltweit Ernten gefährdet. Erste Auswirkungen sind längst sichtbar – Weizen, Soja und Kakao verteuern sich deutlich, während Lebensmittelpreise vor dem nächsten Sprung stehen könnten.

Für Anleger bedeutet das nicht nur Risiken, sondern enorme Chancen. Denn während klassische Märkte unter Druck geraten könnten, entsteht auf den Feldern und Plantagen der nächste große Rohstoffzyklus. Wer sich jetzt richtig positioniert, kann von einer Entwicklung profitieren, die weit über Öl und Metalle hinausgeht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die besonders aussichtsreich sind, um von diesem Trend zu profitieren – solide positioniert, strategisch relevant und mit erheblichem Aufwärtspotenzial.



Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Agrar-Boom voll durchschlägt!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.