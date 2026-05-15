München (ots) -- Großer Schock: Ein Allstar kehrt in die Sala zurück- Eskalation: Emmy und Kader geraten aneinander- "Kampf der RealityAllstars" am 17. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+In der Sala geht es wieder hitzig zu: Nicht nur ein Rückkehrer, auch ein Streit zwischen Emmy und Kader sorgen für feurige Stimmung. Und dabei bleibt es nicht: Stichelnde Nachrichten der ausgeschiedenen Realitystars, die Frage nach dem größten Ego an der "Wand der Wahrheit" und ein Zigaretten-Chaos lösen große Aufruhr aus. "Kampf der RealityAllstars" am 17. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+.Die Allstars werden unsanft aus dem Schlaf geholt: Provokante Sprachnachrichten der ausgeschiedenen Kandidaten laufen in Dauerschleife über den Lautsprecher und treiben sie fast in den Wahnsinn. Für Kader war Serkans Botschaft "die Stimme von dem Teufel" und auch Sams Nachricht sorgt für Aufruhr - vor allem bei Emmy: "Hat das Ding,blonde Motte' zu mir gesagt?". Den Allstars ist sofort klar: Ein Sturm zieht auf und bringt einen Eliminierten zurück. Währenddessen bereiten sich die vier Ausgeschiedenen schon auf ihr Comeback vor. In mehreren Spielen müssen sie gegeneinander antreten und ihre Allstar-Qualitäten beweisen. Die Nerven liegen blank, denn am Ende kann nur einer zurückkehren. Wer schafft es, sich wieder ins Spiel zu bringen?Nachdem die Challenge entschieden ist, trifft der Gewinner erhobenen Hauptes in der Sala ein. Während sich die einen vor Freude kaum halten können, sind andere wenig begeistert. Neben jeder Menge Kampfgeist hat der Rückkehrer auch Gerüchte im Gepäck. Die Spekulationen bringen vor allem Emmy zum Brodeln und entfachen eine hitzige Diskussion. Als Kader mitten in der Debatte anfängt zu singen, platzt Emmy endgültig der Kragen: "Kader, halt's Maul!". Während sich die beiden einen Schlagabtausch liefern, bleibt Maurice gelassen: "Mein Vater hat mir immer gesagt: Wenn zwei Frauen sich streiten, halt' dich raus!".Bevor Ruhe einkehren kann, sorgt die "Wand der Wahrheit" für neuen Zündstoff. Die Zuschauer haben entschieden: Wer hat das größte Ego? Wer am meisten an Selbstüberschätzung leidet, erhält eine Strafe, die es in sich hat. Auch nach der Entscheidung lässt das nächste Drama nicht lange auf sich warten. Elsa stellt fest, dass ihre Zigaretten verschwunden sind - als der Verdacht auf Sandy fällt, spitzt sich die Lage zu.Beim Safety-Spiel "Loyal Family" sind Erdkundekenntnisse gefragt. Die Allstars müssen sich in Teams beweisen - wer hat in der Schule gut aufgepasst und kann sich das Ticket für die nächste Runde sichern?"Kampf der RealityAllstars" am 17. Mai um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und vorab auf RTL+. Das Format wird von Banijay Productions Germany produziert.Bildmaterial, Interviews und weitere Infos finden Sie in unserem Media Hub: Kampf der Realitystars - RTLZWEI Unternehmen (https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Funternehmen.rtl2.de%2Fsendungen%2Fkampf-der-realitystars&data=05%7C02%7CDominik.Rabenberg%40rtl2.de%7C0a6465ac9f5345d69fd808deaab20e8c%7Cc5eaaa863ebd4d4db5bf1edd64cdb03e%7C0%7C0%7C639135878893985173%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=sUykoidr3pi8jsZdMBZBozCYoHUIP1YOi1MgcerUgas%3D&reserved=0)Über "Kampf der RealityAllstars":Am Star-Strand in Thailand kämpfen Deutschlands Promis in herausfordernden Action- und Geschicklichkeitsspielen um bis zu 50.000 Euro Siegprämie, den Titel "RealityAllstar" und vor allem eines: Sendezeit! Doch auch abseits der Spiele und der "Wand der Wahrheit" des Realitykosmos müssen sich die Promis in der Gruppe behaupten. Immer wieder stellen sie sich Moderatorin Arabella Kiesbauer in der "Stunde der Wahrheit", während Neuankömmlinge dazustoßen und die Karten neu mischen. "Kampf der Realitystars" wurde erstmals im Jahr 2020 ausgestrahlt. Bislang wurden sechs Staffeln der erfolgreichen Realityshow gezeigt.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/6275358