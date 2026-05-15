Cannes (ots) -Das HONOR Robot Phone, das aus einer strategischen technischen Zusammenarbeit mit dem Filmtechnik-Experten ARRI hervorgegangen ist, wird im dritten Quartal 2026 offiziell auf den Markt kommenHONOR, weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems, demonstrierte heute auf der "China Night" der 79. Filmfestspiele von Cannes die Zukunft der mobilen Bildgebung mit seinem revolutionären Robot Phone. Außerdem kündigte das Unternehmen an, dass das Robot Phone im dritten Quartal dieses Jahres offiziell auf den Markt kommen wird.Als einziger offizieller Imaging-Partner der diesjährigen China Night der Filmfestspiele von Cannes markiert die Präsentation des Robot Phone einen neuen Meilenstein in HONORs Mission, professionelle Bildgebung für alle zugänglich zu machen und einer neuen Generation von Kreativen die Gelegenheit zu geben, ihre Geschichten mit neuen kreativen Möglichkeiten zu erzählen. Die Gäste der Veranstaltung erlebten hautnah, wie die im Robot Phone integrierte KI neue Varianten des visuellen Ausdrucks eröffnen kann. Das innovative Gerät wurde von weltbekannten Filmemachern, Schauspielern und Prominenten für seine Fähigkeit gelobt, komplexe, stabilisierte Kamerafahrten mit einem so kompakten und intelligenten Formfaktor zu liefern.Insbesondere wird das kommende HONOR Robot Phone die ersten Ergebnisse der strategischen technischen Zusammenarbeit zwischen HONOR und ARRI präsentieren, dem weltbekannten Entwickler und Hersteller professioneller Kameratechnologie für das filmische Storytelling. Seit mehr als einem Jahrhundert prägt ARRI die Art und Weise, wie filmische Geschichten erzählt werden - von den Anfängen des Films bis hin zu den modernsten digitalen Kamerasystemen von heute. Ein Engagement, das mit 20 Scientific and Technical Awards der Academy of Motion Picture Arts and Sciences gewürdigt wurde."Heute sind Consumer-Smartphones bereits zu einem ernstzunehmenden Werkzeug im professionellen Filmemachen geworden und werden weltweit bei Blockbustern eingesetzt. Deshalb glauben wir, dass es an der Zeit ist, diese Welten noch näher zusammenzubringen. Zum ersten Mal überhaupt werden Kernelemente der ARRI Image Science direkt in ein Consumer-Gerät integriert", sagte David Bermbach, Geschäftsführer bei ARRI.Durch die Verbindung der fortschrittlichen mobilen Bildgebungsfunktionen von HONOR mit ARRIs jahrhundertelanger Tradition in der Definition kinematografischer Bildqualität spiegelt die Zusammenarbeit das gemeinsame Bestreben wider, neue kreative Möglichkeiten zu erschließen und die kinematografischen Standards für den visuellen Ausdruck von der Welt des High-End-Filmemachens auf die nächste Generation von Content-Erstellern auszuweiten.Die "China Night" im Rahmen der 79. Filmfestspiele von Cannes steht unter dem Motto "From Tradition to Tomorrow" und bringt Künstler und Innovatoren zusammen, um die Zukunft des Films zu erkunden. "In einer Zeit, in der KI allen Branchen neue Möglichkeiten eröffnet, freuen wir uns sehr, mit Marken wie HONOR zusammenzuarbeiten, um zu sehen, wie Technologie das Filmemachen bereichern kann", sagte Tina Jia, Vorsitzende der China Night bei den Filmfestspielen von Cannes. "Als unser erster Imaging-Partner überhaupt kann die KI-Bildverarbeitungstechnologie von HONOR eine echte filmische Ästhetik in die mobile Bildgebung bringen und es Kreativen ermöglichen, authentische Geschichten mit neuen professionellen Methoden zu erzählen."Die Teilnehmer konnten die bahnbrechenden Funktionen des Robot Phone hautnah erleben und sich davon überzeugen, wie sein ultrakompaktes 4DoF-Gimbal-System eine Bewegungssteuerung auf Roboter-Niveau ermöglicht. Sie sahen, wie Funktionen wie AI Object Tracking und AI SpinShot Motive intelligent verfolgen und flüssige Drehbewegungen ausführen können, wodurch komplexe Aufnahmen vereinfacht werden, die normalerweise nur mit großen Filmteams und aufwendiger Ausrüstung realisiert werden können.Erfahren Sie hier mehr über das HONOR Robot Phone: https://www.honor.com/global/events/honor-robot-phone/ (https://www.honor.com/global/events/honor-robot-phone/)###Über HONORHONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst, zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue intelligente Welt anzunehmen.Weitere Informationen zu HONOR erhältst du online unter http://www.honor.com/Pressekontakt:Ogilvy Public Relations GmbHVölklinger Str. 3340221 DuesseldorfGERMANYE-Mail: honor_teamgermany@ogilvy.comOriginal-Content von: HONOR, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137526/6275376