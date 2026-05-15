Wie klingt es, wenn KI Radio macht? Mit welchen Inhalten füllen ChatGPT, Gemini, Claude und Grok die Moderationstexte? Ein US-Startup hat über ein halbes Jahr den Versuch gewagt. Das ist passiert. Sind künstliche Intelligenzen gekommen, um unsere Jobs zu übernehmen? Immer wieder stellt sich diese Frage, wenn große Unternehmen Mitarbeiter:innen kündigen und durch KI ersetzen. Das US-Startup Andon Labs testet immer wieder, ob die verfügbaren KI-Modelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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