Linz (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsdynamik in Schweden wirkt weiterhin gedämpft, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Laut jüngsten, vorläufigen Daten liege die Kerninflation bei 0,0% gegenüber dem Vorjahr und damit nahe an der Deflationsschwelle. Mit 0,8% gegenüber dem Vorjahr bleibe die Gesamtrate der Inflation auch weit unter dem Inflationsziel von 2,0% und damit weit davon entfernt, was Nachbarländer derzeit verzeichnen würden. Daher könne sich die Riksbank auch erst einmal zurücklehnen und die weiteren Entwicklungen im Nahostkonflikt abwarten. Die Wirtschaft zeige sich trotz geopolitischer Spannungen robust, die Inflation bleibe unter Kontrolle. In der Folge seien Reallöhne nicht unter Druck und Zweitrundeneffekte würden derzeit begrenzt erscheinen. Für die SEK bedeute das kurzfristig ein stabiles Umfeld und auch die Riksbank befinde sich geldpolitisch in einer komfortablen Position. (15.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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