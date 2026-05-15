Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Ungeachtet des seit Ende Februar währenden Nahost-Konflikts und der globalen Energiekrise zeigt die US-Wirtschaft keine Anzeichen von Schwäche, so die Helaba.Der Arbeitsmarkt scheine in einer weitgehend stabilen Verfassung zu sein und auch die Konsumenten würden sich von den rekordhohen Benzinpreisen nicht einschüchtern lassen. Die gestern veröffentlichten Einzelhandelsumsätze hätten Anstiege verzeichnet, wobei anzumerken sei, dass es sich dabei um nominale Werte handele und die hohen Benzinpreise sich letztlich positiv bemerkbar machen würden. Bei der heute anstehenden Industrieproduktion seien die Vorgaben vonseiten der geleisteten Wochenarbeitsstunden positiv. Auf Interesse stoße auch der Empire-State-Index. Dabei handele es sich um die erste Stimmungsumfrage im Industriesektor des laufenden Monats. Nachdem es im Vormonat zu einem überraschenden Anstieg gekommen sei, werde nun mit einem Rückgang gerechnet. Fraglich sei, ob sich der Index oberhalb der Expansionsschwelle halten könne. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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