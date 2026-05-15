Linz (www.anleihencheck.de) - Die US-Inflation hat sich im April spürbar beschleunigt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Getrieben von deutlich höheren Energiepreisen infolge der geopolitischen Spannungen im Nahen Osten seien die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahr um 3,8% (nach 3,2% im März) gestiegen. Die Energiepreise seien um 17,9% und Treibstoffe um 28,4% im Jahresvergleich gestiegen. Die Belastung der Lebenshaltungskosten bleibe politisch brisant, während die Fed angesichts des Preisdrucks nur begrenzten Spielraum für schnelle Zinssenkungen habe. Kevin Warsh - welcher am heutigen Freitag das Amt von Jerome Powell übernehmen werde - stehe vor Herausforderungen wie die künftige Fed-Ausrichtung aussehen werde. Der Wechselkurs EUR/USD könnte falls die Fed in diesem Umfeld über Zinssenkungen nachdenke, unter Druck geraten und aus der aktuellen Seitwärtsbewegung nach oben hin ausbrechen und Werte über 1,1848 seien dann wieder möglich. (15.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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