Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Beim Bund-Future hat sich die technische Situation in der auslaufenden Woche getrübt, denn der Bruch der 21-Tage-Linie hat zunächst Abwärtspotenzial bis zu dem Doppeltief 124,25/40 eröffnet, so die Helaba.Die verschlechterte Indikatorenlage lasse keine starken Gegenbewegungen erwarten. Vielmehr komme es jetzt darauf an, nicht unter die genannten Haltemarken abzurutschen und die 21-Tage-Linie nachhaltig zurückzuerobern. Das Bodenbildungsszenario bliebe dann intakt. Auf der Oberseite würden sich Hürden bei 125,27 (21T) und bei 125,90 (55T) sowie in der Zone 126,26/126,64 finden. (15.05.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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