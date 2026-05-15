Schwacher Wochenausklang an den Aktienmärkten

Makroökonomischer Überblick
Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem geopolitische Belastungsfaktoren. Die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping brachten bislang keine nachhaltige Entspannung im Handelskonflikt rund um KI-fähige Halbleiter. Gleichzeitig sorgen die weiterhin ungelösten Spannungen zwischen den USA und dem Iran für hohe Ölpreise und neue Inflationssorgen. Marktteilnehmer fürchten, dass steigende Energiekosten den geldpolitischen Spielraum der Notenbanken erneut einengen könnten.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
Bei den Einzelwerten rückt Freenet in den Mittelpunkt. Die Aktie legt moderat zu, nachdem der Mobilfunk- und TV-Anbieter für das erste Quartal einen kräftigen Umsatzanstieg meldete. Wachstumstreiber waren insbesondere die Integration von Mobilezone Deutschland sowie die anhaltend starke Entwicklung des Streamingdienstes waipu.tv. Zudem bestätigte der Konzern seine Jahresprognose.
Unter Druck stehen dagegen Infineon. Nach der beeindruckenden KI-getriebenen Rally der vergangenen Monate setzen Anleger nun verstärkt auf Gewinnmitnahmen. Der Halbleitersektor bleibt zwar strukturell gefragt, kurzfristig wächst jedoch die Nervosität wegen der politischen Spannungen zwischen Washington und Peking.
Schwächer zeigen sich zudem Fraport. Belastet wird die Aktie von einem zweistelligen Passagierrückgang im April, der vor allem auf Streiks zurückgeführt wird.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN65UC
|20,75
|22131,329334 Punkte
|11,69
|Open End
|Silber
|Bull
|UN6K3W
|8,85
|69,348187 USD
|7,64
|Open End
|DAX
|Bull
|UN6WJG
|7,60
|23463,416121 Punkte
|28,69
|Open End
|DAX
|Bull
|UG4ZKD
|34,6
|20733,836911 Punkte
|6,97
|Open End
|DAX
|Bull
|UN4ERA
|16,36
|22596,275985 Punkte
|14,75
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.05.2026; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|TSMC Co. Ltd. ADR
|Call
|UG7QQQ
|15,65
|250,00 USD
|2,12
|16.06.2026
|Palo Alto Networks Inc.
|Call
|UN02KX
|2,06
|250,00 USD
|5,11
|29.09.2026
|Nvidia Corp.
|Call
|UG2C66
|6,21
|175,00 USD
|2,79
|13.01.2026
|DAX
|Put
|UG7GLZ
|4,42
|22000,00 Punkte
|11,78
|18.09.2026
|DAX
|Call
|UG7GJC
|4,09
|26000,00 Punkte
|16,41
|18.09.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.05.2026; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Nvidia Corp.
|Long
|HD58PG
|4,66
|188,639975 USD
|5
|Open End
|DAX
|Long
|UN6029
|2,55
|23586,111534 Punkte
|28
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Short
|UN83W3
|6,39
|846,556209 USD
|11
|Open End
|Nasdaq-100
|Long
|UN83RA
|7,72
|28597,269217 Punkte
|30
|Open End
|Micron Technology, Inc.
|Long
|UN83VK
|9,60
|517,476918 USD
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.05.2026; 10:30 Uhr;
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