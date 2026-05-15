Schwacher Wochenausklang an den Aktienmärkten

Nach dem starken Feiertagshandel deutet sich am Freitag vorbörslich eine schwächere Eröffnung an den internationalen Aktienmärkten an. Der DAX und der EuroStoxx 50 geben im frühen Handel nach. Auch an der Wall Street zeigen die Futures ein negatives Bild: Dow Jones, S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 notieren vorbörslich im Minus. In Asien schloss der Nikkei 225 ebenfalls deutlich schwächer.

Makroökonomischer Überblick

Im Fokus der Anleger stehen heute vor allem geopolitische Belastungsfaktoren. Die Gespräche zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping brachten bislang keine nachhaltige Entspannung im Handelskonflikt rund um KI-fähige Halbleiter. Gleichzeitig sorgen die weiterhin ungelösten Spannungen zwischen den USA und dem Iran für hohe Ölpreise und neue Inflationssorgen. Marktteilnehmer fürchten, dass steigende Energiekosten den geldpolitischen Spielraum der Notenbanken erneut einengen könnten.

Meistgehandelte Aktien im Überblick

Bei den Einzelwerten rückt Freenet in den Mittelpunkt. Die Aktie legt moderat zu, nachdem der Mobilfunk- und TV-Anbieter für das erste Quartal einen kräftigen Umsatzanstieg meldete. Wachstumstreiber waren insbesondere die Integration von Mobilezone Deutschland sowie die anhaltend starke Entwicklung des Streamingdienstes waipu.tv. Zudem bestätigte der Konzern seine Jahresprognose.

Unter Druck stehen dagegen Infineon. Nach der beeindruckenden KI-getriebenen Rally der vergangenen Monate setzen Anleger nun verstärkt auf Gewinnmitnahmen. Der Halbleitersektor bleibt zwar strukturell gefragt, kurzfristig wächst jedoch die Nervosität wegen der politischen Spannungen zwischen Washington und Peking.

Schwächer zeigen sich zudem Fraport. Belastet wird die Aktie von einem zweistelligen Passagierrückgang im April, der vor allem auf Streiks zurückgeführt wird.

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Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit X-DAX Bull UN65UC 20,75 22131,329334 Punkte 11,69 Open End Silber Bull UN6K3W 8,85 69,348187 USD 7,64 Open End DAX Bull UN6WJG 7,60 23463,416121 Punkte 28,69 Open End DAX Bull UG4ZKD 34,6 20733,836911 Punkte 6,97 Open End DAX Bull UN4ERA 16,36 22596,275985 Punkte 14,75 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.05.2026; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag TSMC Co. Ltd. ADR Call UG7QQQ 15,65 250,00 USD 2,12 16.06.2026 Palo Alto Networks Inc. Call UN02KX 2,06 250,00 USD 5,11 29.09.2026 Nvidia Corp. Call UG2C66 6,21 175,00 USD 2,79 13.01.2026 DAX Put UG7GLZ 4,42 22000,00 Punkte 11,78 18.09.2026 DAX Call UG7GJC 4,09 26000,00 Punkte 16,41 18.09.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.05.2026; 10:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit Nvidia Corp. Long HD58PG 4,66 188,639975 USD 5 Open End DAX Long UN6029 2,55 23586,111534 Punkte 28 Open End Micron Technology, Inc. Short UN83W3 6,39 846,556209 USD 11 Open End Nasdaq-100 Long UN83RA 7,72 28597,269217 Punkte 30 Open End Micron Technology, Inc. Long UN83VK 9,60 517,476918 USD 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 15.05.2026; 10:30 Uhr;

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