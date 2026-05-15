Die Ergebnisse von MS Industrie für das erste Quartal 2026 bestätigen den erwarteten Erholungstrend, mit einem Rückkehr des Umsatzwachstums und einer Verbesserung der Rentabilität im Jahresvergleich, trotz anhaltender Ramp-up-Kosten in den USA. Das EBIT wurde wieder positiv, was auf erste operationale Fortschritte hinweist. Der Auftragsbestand blieb weitgehend stabil und bietet kurzfristige Sichtbarkeit. Das Management hat die Prognose für 2026 bekräftigt und verweist weiterhin auf höhere Umsätze und eine verbesserte Rentabilität, unterstützt durch allmählich bessere Nachfrage auf den europäischen Lkw-Märkten, Diversifikation und sinkende Ramp-up-Kosten in den USA. Wir senken unsere Rentabilitätserwartungen für 2026 leicht aufgrund eines langsameren Gewinnanstiegs, während wir den mittelfristigen Ausblick unverändert lassen. Die strukturellen Treiber bleiben intakt und sollten weiteres Gewinnmomentum unterstützen, selbst ohne einen starken globalen Lkw-Zyklus. Wir bestätigen unsere BUY-Empfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 2,20 EUR. Am 20. Mai wird CEO Dr. Andreas Aufschnaiter während der Telefonkonferenz weitere Einblicke geben. Registrieren Sie sich hier: https://research-hub.de/events/registration/2026-05-20-14-00/MSAG-GR Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/ms-industrie-ag
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