© Foto: KI-generiertes Symbolbild (ChatGPT).Asiatische Indizes verzeichneten vor dem Wochenende heftige Kursverluste. Grund hierfür sind erschütternde Inflationsdaten und steigende Anleiherenditen. Asiens Börsen brechen ein, die ganze Welt zieht mit Gemeinsam mit US-Indizes gehörten die Aktienmärkte in Japan und Südkorea nicht nur in diesem, sondern auch im vergangenen Jahr zu den weltweit erfolgreichsten. Beide profitieren davon, zahlreiche am KI-Boom beteiligte Unternehmen, darunter die Speicherchiphersteller Kioxia, Samsung und SK Hynix, vorweisen zu können. Vor dem Wochenende handelten asiatische Börsen allerdings mit empfindlichen Kursverlusten. Der südkoreanische KOSPI brach um 6,1 Prozent ein, während der Nikkei um 1,8 Prozent …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE