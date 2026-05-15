Mainz (ots) -Im Jahr 2002 beginnt eine ungewöhnliche Reise: Der Künstler Roman Signer hat die Idee, mit einem Ape-Fahrzeug eine alte Skisprungschanze nahe Zakopane in Polen zu befahren - und dies filmisch festzuhalten. Das Porträt "Roman Signer - Die ideale Reisegeschwindigkeit" von Aufdi Aufdermauer taucht ein in die Welt von Roman Signer und zeigt, wie sich Alltägliches in Kunst verwandelt. Die Dokumentation ist ab Samstag, 16. Mai 2026, in der 3satMediathek und am Samstag, 23. Mai 2026, 21.55 Uhr, in 3sat zu sehen.Ohne Drehbuch und ohne festes Konzept macht sich ein achtköpfiges Team mit drei Fahrzeugen auf den Weg - durch Italien, Österreich, Ungarn, Tschechien und die Slowakei bis nach Polen. Unterwegs kommt es zu unerwarteten Begegnungen, poetischen Momenten und "kleinen Ereignissen" - so nennt Signer seine künstlerischen Eingriffe. Die Reise endet mit einer Ausstellung, einer Segnung - und der Ape auf der Schanze. Doch der Film bleibt lange unvollendet. Anlässlich von Signers 80. Geburtstag im Jahr 2018 wird das Projekt abgeschlossen.Die Dokumentation begleitet Roman Signer und gewährt Einblicke in Arbeiten, die im Verlauf eines langen und eigenwilligen künstlerischen Weges entstanden sind, darunter die Werke "Zwei Koffer" (2001), "Zwei Schirme" (2009), "Koffer mit gelbem Band" (2001), "Don't cross the line" (2002), "Gleichzeitig" (1999) und andere. Der Film ist eine Hommage an das Reisen, an Signers Werk und an die Freiheit des Erkundens - persönlich, leise und voller Poesie.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de und pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/romansigner?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere InformationenIm 3sat-Pressetreff (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/roman-signer-die-ideale-reisegeschwindigkeit) finden Sie weitere Informationen. Für akkreditierte Journalistinnen und Journalisten steht dort die Doku zur Preview bereit (nach Log-in).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6275461