Frankfurt/Main (ots) -Wenn ein Baby oder Kleinkind unter Neurodermitis leidet, spüren alle Familienmitglieder die Folgen: quälender Juckreiz, trockene Haut, schlaflose Nächte und ein Alltag voller Unsicherheiten belasten Eltern, Geschwister und das Kind selbst. Der Internationale Tag der Familie am 15. Mai bietet den passenden Anlass, darüber zu sprechen, wie sehr Neurodermitis das familiäre Zusammenleben prägt - und welche Maßnahmen Familien im Alltag entlasten können. Denn in Deutschland ist schätzungsweise fast jedes 4. Baby oder (Klein-)Kind betroffen.[1] Gezielte Therapien können allerdings helfen, die Erkrankung langfristig zu kontrollieren und die Belastung für die gesamte Familie zu reduzieren.Neurodermitis bei Babys und Kindern: Wenn aus einer Hauterkrankung ein Familienthema wirdNeurodermitis ist mehr als ein Hautproblem: Starker Juckreiz, wiederkehrende Ekzeme und trockene Haut verändern den Tagesablauf. Hautpflege, Arzttermine, Schlafunterbrechungen oder Reaktionen des Umfelds beanspruchen das betroffene Kind und die Familie. Hinzu kommen Belastungen wie Müdigkeit, emotionale Anspannung, Einschränkungen im Alltag - teils auch Konflikte zwischen den Eltern. "Die Krankheit macht die gesamte Familie co-krank - oft schon im Säuglingsalter. Wenn Babys schlecht schlafen, liegen die Eltern häufig ebenfalls wach. Viele machen sich zudem Vorwürfe, dass ihr Kind eine chronische Erkrankung hat", erklärt die Kinderärztin Dr. Andrea Jobst. Mit zunehmendem Alter kommen psychosoziale Faktoren hinzu: Schamgefühle, Unsicherheit und ein eingeschränktes Selbstwertgefühl.Nicht nur auf der Haut sichtbar: Auch die Psyche leidetNeben den körperlichen Beschwerden rückt damit auch die seelische Belastung zunehmend in den Fokus. Bei 6- bis 17-Jährigen zählen Schamgefühle durch Neurodermitis zu den zweithäufigsten Belastungen und Mobbing tritt bei 6- bis 11-Jährigen mehr als doppelt so häufig auf wie bei Kindern ohne die Hauterkrankung.[2],[3] Das zeigt: Neurodermitis betrifft nicht nur die Haut, sondern auch das Selbstbild, das Wohlbefinden und das soziale Erleben der Kinder. Gerade deshalb ist es wichtig, Familien medizinisch und emotional zu unterstützen.Früh erkennen, richtig einordnen, gezielt handelnEs ist wichtig, frühzeitig die richtigen Weichen im Umgang mit der chronisch-entzündlichen Hauterkrankung zu stellen. Bei ersten Hautveränderungen sollten Eltern diese ärztlich abklären lassen, da nicht jede Rötung oder Trockenheit automatisch Neurodermitis ist. Erste Ansprechpartnerinnen sind Kinderärzt*innen oder Dermatolog*innen. Eine frühzeitige Einordnung kann Familien helfen, besser mit der Erkrankung umzugehen und schneller geeignete Unterstützung zu erhalten." Bei Kindern haben wir meist noch bessere Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen und ihnen damit den Leidensdruck zu nehmen", ordnet Dr. Andrea Jobst ein. Wenn Eltern das Gefühl haben, dass die Neurodermitis ihres Kindes nicht ausreichend kontrolliert ist, sollten sie beim nächsten Arztbesuch beim Kinderarzt bzw. der Kinderärztin oder beim Dermatologen bzw. der Dermatologin nach gezielten Behandlungen bei Neurodermitis für ihr Kind fragen, die an der zugrunde liegenden Entzündung ansetzen. Ziel ist es, Beschwerden zu lindern, den Alltag zu erleichtern und die Lebensqualität des Kindes und der gesamten Familie zu verbessern. Hilfreiche weiterführende Informationen rund um die Behandlung finden betroffene Familien auf der Website https://www.leben-mit-neurodermitis.info/kinder-behandlung/.Was Familien im Alltag entlasten kannMit einigen Tipps lässt sich der Alltag für Familien oft spürbar erleichtern:- Struktur durch Routinen: Feste Zeiten für Pflege, Schlaf und Entspannung geben Kindern Sicherheit und entlasten die Eltern.- Pflege als liebevolle Routine: Eincremen kann als ruhiger Moment gestaltet werden, z. B. mit Vorlesen, Musik oder kleinen Ritualen.- Geschwister einbeziehen: Gemeinsame Aktivitäten fördern den Zusammenhalt und verhindern Gefühle der Vernachlässigung.- Austausch suchen: Kontakt zu anderen betroffenen Familien - z. B. über die Community des Instagram-Kanals @leben_mit_neurodermitis.info (https://www.instagram.com/leben_mit_neurodermitis.info/) - kann praktische Tipps und emotionale Unterstützung bieten.- Fachliche Unterstützung früh einbeziehen: Kinderärzt*innen und Dermatolog*innen können die richtige Diagnose stellen und geeignete Therapien empfehlen. Mittlerweile gibt es auch für Babys und Kinder Behandlungsmöglichkeiten für eine langfristige Krankheitskontrolle. Eine gezielte Therapie kann auch das Risiko für zusätzliche Begleiterkrankungen verringern.Gemeinsam stark im AlltagMit Wissen, Routinen und emotionaler Unterstützung können Familien die Herausforderungen gemeinsam bewältigen und gleichzeitig die schönen Momente des Alltags erleben. Weitere Informationen, Alltagstipps und vertiefende Inhalte finden Familien und Interessierte auf der Website https://www.leben-mit-neurodermitis.info/ und auf dem Instagram-Kanal @leben_mit_neurodermitis.info (https://www.instagram.com/leben_mit_neurodermitis.info/). Ergänzend bieten der Familienratgeber und Erfahrungsberichte auf dem "Leben mit Neurodermitis"-Blog (https://www.leben-mit-neurodermitis.info/blog/) weitere Hilfestellung für betroffene Familien.Über SanofiWir sind ein innovatives globales Gesundheitsunternehmen mit einer einzigen Bestimmung: Wir erforschen die Wunder der Wissenschaft, um das Leben der Menschen zu verbessern. Unser Team setzt sich in mehr als 100 Ländern dafür ein, die medizinische Praxis zu verändern und damit das Unmögliche möglich zu machen. Wir bieten weltweit Millionen von Menschen lebensrettende Impfstoffe und Behandlungsoptionen an, die das Potenzial haben, das Leben zu verbessern. Dabei stellen wir Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung in den Mittelpunkt unseres Handelns.Sanofi ist an den Börsen EURONEXT: SAN und NASDAQ: SNY gelistet.Referenzen[1] Schmitt et al. Hautarzt 2009; 60: 320-327[2] Paller AS et al. Dermatol Ther (Heidelb) 2023; 13:961-980.[3] Neri I et al. J Asthma Allergy 2023; 16:383-396.MAT-DE-2601561-1.0-04/2026Pressekontakt:Christiane KleinTel.: +49 (0)69 305 80784presse@sanofi.comOriginal-Content von: Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/71182/6275456