Tuttlingen (ots) -Die Frauenklinik des Universitätsklinikums Tübingen freut sich über die weltweit erste Installation des neuen OR1[TM] X Pro, ein hochmoderner Operationssaal der neuesten Generation von KARL STORZ. Die Installation ist ein wichtiger Meilenstein, der die Möglichkeiten der Klinik auf ein neues Niveau digital vernetzter, effizienter und zukunftssicherer OP-Prozesse hebt. Bereits kurz nach der Übergabe konnten die ersten Eingriffe mit Erfolg durchgeführt werden, was den hohen Reifegrad eindrucksvoll bestätigt. Sowohl das Klinikpersonal als auch das Operationsteam in Tübingen zeigen sich hochzufrieden und begrüßen den bedeutenden Fortschritt, den die neue Installation für ihre tägliche Arbeit bietet.Vernetzte Infrastruktur für höhere Effizienz und PräzisionDer neue OP-Saal in Tübingen kombiniert eine leistungsstarke 4K-Bildinfrastruktur mit einem ergonomisch optimierten Raumkonzept und erleichtert den klinischen Arbeitsalltag deutlich. Deckenmontierte Monitore sorgen für eine kristallklare Visualisierung des Körperinneren, während der in die Wand eingelassene Screen schnellen Zugriff auf klinische Informationssysteme und eine besonders intuitive Steuerung der OP-Technik ermöglicht. Das modernisierte User Interface sowie die vollständig integrierte Technik schaffen ein ruhiges, intuitives und hochfunktionales Arbeitsumfeld - ein echter Fortschritt für effizientere Abläufe und vereinfachte Reinigungsprozesse. Die Einweisung der OP-Teams in der Frauenklinik gestaltete sich auch dank der durchdachten Benutzerführung bemerkenswert unkompliziert. Ein zentraler Grund dafür war die frühe Einbindung von medizinischen Anwenderinnen und Anwendern, wodurch eine Lösung entstand, die den praktischen Anforderungen des OP-Alltags in hohem Maße gerecht wird.Dokumentation neu gedachtDie neue Systemgeneration erlaubt die durchgängige, automatische Aufzeichnung und spätere Analyse von Eingriffen, denn ein moderner OP ist längst auch ein wertvoller Datenlieferant. Er schafft die Grundlage, um bereits eingesetzte KI-Modelle weiter zu trainieren und zeitnah zusätzliche, KI-gestützte Systeme in das hochmoderne OP-Umfeld zu integrieren. Dies stärkt Dokumentation, Qualitätssicherung und Lehre gleichermaßen - heute schon umfassend nutzbar und perspektivisch vorbereitet für zukünftige KI-Funktionen, die Routinetätigkeiten automatisieren und OP-Teams nachhaltig entlasten werden. Dies gewinnt angesichts des allgemeinen Fachkräftemangels und zunehmend knapper Ressourcen weiter an Bedeutung. Professorin Sara Y. Brucker, Ärztliche Direktorin der Universitäts-Frauenklinik, betont den hohen Stellenwert der Installation bei der Einweihung: "Für uns stellt der neue OP-Saal einen echten Meilenstein dar. Die hochgradig integrierte und digital vernetzte Infrastruktur erleichtert unsere Arbeitsabläufe spürbar und unterstützt uns dabei, unsere Patientinnen effizient zu versorgen. Bereits nach den ersten Eingriffen in der neuen Umgebung zeigten sich deutlich die Vorteile des Systems." Auch das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen hebt die erfolgreiche Umsetzung hervor. Stefan Ort, Chief Operating Officer bei KARL STORZ, unterstreicht: "Die Realisierung unseres OR1[TM] X Pro in Tübingen zeigt auf beeindruckende Weise, welches Potenzial moderne OP-Integration entfalten kann. Gemeinsam mit dem Team der Universitäts-Frauenklinik Tübingen ist es uns gelungen, eine Umgebung zu schaffen, die technologische Innovation mit klinischer Praxistauglichkeit verbindet. Besonders freut mich, dass die neuen digitalen Workflows direkt einen spürbaren Mehrwert für das gesamte OP-Team bieten."Blick in die Zukunft - ein neues BenutzererlebnisMit der neuen OR1[TM]-Integrationsplattform unterstreicht KARL STORZ seine Rolle als Innovationspartner für die Chirurgie und das Gesundheitswesen: vernetzter, intuitiver und effizienter als je zuvor. Und mit dem verbauten NVIDIA-GPU Hochleistungschip ist der OP-Saal nicht nur für heute konzipiert, sondern auch für morgen gerüstet. Während die neue Lösung offiziell ab Mitte Juni in Europa verfügbar sein wird, sammeln die Teams in Tübingen als Referenzklinik bereits jetzt wertvolle Erfahrungen im klinischen Alltag und setzen die neuen Möglichkeiten aktiv ein. Demnächst soll in Berlin ebenfalls ein hochmoderner OP-Saal installiert werden, der dem OP-Personal durch die Automatisierung klinischer Workflows zahlreiche nicht medizinische Routinetätigkeiten abnimmt. Sowohl hier als auch in Tübingen verfolgt KARL STORZ ein klares Ziel: das Leben von Patientinnen und Patienten weltweit zu verbessern.Ihr Pressekontakt:Anne Lenze, Communication & PR ManagerMobil: +49 151-14199292E-Mail: presse@karlstorz.comOriginal-Content von: KARL STORZ SE & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175967/6275474