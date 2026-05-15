Goldmarkt im Umbruch: Analyst Grummes sieht Machtverschiebung

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Der Goldpreis tritt kurzfristig auf der Stelle, doch unter der Oberfläche verschieben sich Handelsströme, Risikoprämien und politische Machtachsen. Laut dem aktuellen Marktbericht von Florian Grummes auf GOLD.DE zeigt sich Gold derzeit zwar technisch zäh, strategisch aber bleibt das Metall ein Gradmesser für eine Welt, in der Energie, Sicherheit und Vertrauen neu bewertet werden.

Der Goldpreis tritt kurzfristig auf der Stelle, doch unter der Oberfläche verschieben sich Handelsströme, Risikoprämien und politische Machtachsen. Laut dem aktuellen Marktbericht von Florian Grummes auf GOLD.DE zeigt sich Gold derzeit zwar technisch zäh, strategisch aber bleibt das Metall ein Gradmesser für eine Welt, in der Energie, Sicherheit und Vertrauen neu bewertet werden.

Gold ringt um Richtung

Der Goldmarkt sendet derzeit ein gemischtes Signal. Nach dem Tief bei 4.501 US Dollar am 4. Mai setzte laut Florian Grummes zwar eine Erholung ein, doch der Bereich um 4.700 US Dollar bleibt umkämpft. Der schnelle Anstieg bis 4.765 US Dollar war ein Short Squeeze. Dabei müssen Marktteilnehmer, die auf fallende Kurse gesetzt haben, ihre Positionen schließen und verstärken so die Aufwärtsbewegung. Nachhaltig war dieser Impuls bisher nicht. Gold pendelt weiter in einer engen Spanne. Entscheidend bleibt laut Grummes die 50 Tage Linie bei rund 4.750 US Dollar. Erst ein klarer Ausbruch darüber würde dem Markt neue technische Stärke geben. Scheitert Gold erneut, bleibt die Konsolidierung bestimmend.