Samsung hat bekannt gegeben, welche Galaxy-Geräte jetzt auf die Beta-Version von One UI 9 zugreifen können. Die Benutzeroberfläche für Galaxy-Geräte hat einige Neuerungen vorzuweisen. Samsung möchte noch in diesem Jahr One UI 9 einführen, die neueste Version seiner Benutzeroberfläche für Galaxy-Geräte. Schon jetzt können bestimmte Smartphones des koreanischen Herstellers auf die Beta-Version zugreifen. One UI 9: Beta basiert auf Android 17 Samsung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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