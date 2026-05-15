Der KI-Chiphersteller Cerebras hat am Donnerstag ein fulminantes IPO aufs Börsenparkett gezaubert. Gleich am ersten Handelstag knackte das Unternehmen beim Börsenwert zeitweise die Marke von 100 Milliarden Dollar. Letztlich ging es für den Aktienkurs um 68 Prozent nach oben. Doch sollten Anleger jetzt auf den fahrenden Zug aufspringen oder besser einen Rücksetzer abwarten?Wie DER AKTIONÄR berichtete gilt Cerebras als einer der spannendsten Herausforderer von Nvidia. Zwar bleibt der Grafikartenkönig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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