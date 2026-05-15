© Foto: Evan Vucci - Pool ReutersWenig offizielle Ergebnisse sind bis jetzt bekannt zu dem Treffen zwischen Trump Xi. Was auffällt: Beide üben sich in Harmonie."Wir haben einige fantastische Handelsabkommen geschlossen, die für beide Länder großartig sind", sagte US-Präsdent Donald Trump am Freitag in Peking. Details zum Mittagessen der beiden Staatschefs sind derweil bekannter, als Einzelheiten zu den Gesprächen: Am Mittwoch gab es Hummer in Tomatensuppe, knusprige Beef Ribs, Pekingente, langsam gegarter Lachs mit Senfsauce, geschmortes Saison-Gemüse und gebratene Schweinefleisch-Buns, als Dessert Tiramisu und Eiscreme. Am Donnerstag Kung Pao Chicken, Jakobsmuscheln und geschmortes Gemüse, als Nachtisch Brownies. Was …Den vollständigen Artikel lesen
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