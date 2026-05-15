Zahlreiche Wasserstoff-Aktien haben sich zuletzt eindrucksvoll an der Börse zurückgemeldet. Unter den europäischen Vertretern konnten sich die Anteile von ITM Power oder Ceres Power vervielfachen. Deutlich hinterher hinkt indes das Papier des norwegischen Elektrolyse-Spezialisten Nel. Doch auch der Wasserstoff-Liebling steigt wieder in der Gunst der Anleger.Nach einer scharfen Korrektur in der vergangenen Handelswoche übernehmen am heutigen Freitag wieder die Bullen das Kommando bei der skandinavischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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