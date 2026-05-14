Le 14 mai/May 2026
The common shares of Purecore Metals Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
Purecore Metals Inc. is building a diversified portfolio of critical mineral assets aligned with the three defining investment themes of our era; electrification & clean power, defense & security, and metals as a hold of value.
__________________________
Les actions ordinaires de Purecore Metals Inc. ont été approuvées pour inscription à la cote de la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.
Purecore Metals Inc. construit un portefeuille diversifié d'actifs minéraux critiques aligné sur les trois thèmes d'investissement définissant notre époque: électrification et énergie propre, défense et sécurité, et les métaux comme réserve de valeur.
Issuer/Émetteur: Purecore Metals Inc.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): PURE
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 13 605 047
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 5 546 267
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 745937 10 2
ISIN: CA 745937 10 2 6
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 15 mai/May 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 decembre/December
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
The Exchange is accepting Market Maker applications for PURE. Please email: Trading@theCSE.com.
If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
The common shares of Purecore Metals Inc. have been approved for listing on the CSE.
Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.
Purecore Metals Inc. is building a diversified portfolio of critical mineral assets aligned with the three defining investment themes of our era; electrification & clean power, defense & security, and metals as a hold of value.
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Les actions ordinaires de Purecore Metals Inc. ont été approuvées pour inscription à la cote de la CSE.
Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.
Purecore Metals Inc. construit un portefeuille diversifié d'actifs minéraux critiques aligné sur les trois thèmes d'investissement définissant notre époque: électrification et énergie propre, défense et sécurité, et les métaux comme réserve de valeur.
Issuer/Émetteur: Purecore Metals Inc.
Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires
Symbol(s)/Symbole(s): PURE
NV Issuer/Émetteur non Émergent: No/Non
Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 13 605 047
Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 5 546 267
CSE Sector/Catégorie: Mining/Minier
CUSIP: 745937 10 2
ISIN: CA 745937 10 2 6
Boardlot/Quotité: 500
Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN
Listing Date/Date de l'inscription: Le 15 mai/May 2026
Other Exchanges/Autres marches: N/A
Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 decembre/December
Transfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust Corporation
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If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.
Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.
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