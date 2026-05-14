Le 14 mai/May 2026The common shares of Purecore Metals Inc. have been approved for listing on the CSE.Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.Purecore Metals Inc. is building a diversified portfolio of critical mineral assets aligned with the three defining investment themes of our era; electrification & clean power, defense & security, and metals as a hold of value.__________________________Les actions ordinaires de Purecore Metals Inc. ont été approuvées pour inscription à la cote de la CSE.Les documents de cotation et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.Purecore Metals Inc. construit un portefeuille diversifié d'actifs minéraux critiques aligné sur les trois thèmes d'investissement définissant notre époque: électrification et énergie propre, défense et sécurité, et les métaux comme réserve de valeur.Issuer/Émetteur: Purecore Metals Inc.Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinairesSymbol(s)/Symbole(s): PURENV Issuer/Émetteur non Émergent: No/NonNumber of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 13 605 047Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 5 546 267CSE Sector/Catégorie: Mining/MinierCUSIP: 745937 10 2ISIN: CA 745937 10 2 6Boardlot/Quotité: 500Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDNListing Date/Date de l'inscription: Le 15 mai/May 2026Other Exchanges/Autres marches: N/AFiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 decembre/DecemberTransfer Agent/Agent des transferts: Endeavor Trust CorporationThe Exchange is accepting Market Maker applications for PURE. Please email: Trading@theCSE.com.If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com.Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com.