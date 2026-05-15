Das Marktumfeld hat sich in den vergangenen Stunden eingetrübt. Der China-USA-Gipfel verlief für die US-Techs zwar zufriedenstellend, brachte aber kein "Entgegenkommen" der Chinesen in der Iran-Frage. Damit bleibt der Konflikt ungelöst, und die Märkte preisen vor dem Wochenende erneut Risiken ein. Letztlich deutet vieles auf neue amerikanische Militärschläge hin. Die Iraner rücken nicht von ihrem Atomprogramm ab. Gleichzeitig argumentieren die Amerikaner, als Atommacht würde der Iran dauerhaft die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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