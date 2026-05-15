Bitcoin notiert aktuell im Bereich von rund 80.700 US$ und konnte damit die wichtige Unterstützungszone weiterhin verteidigen. Trotzdem zeigen aktuelle Marktdaten, dass die Dynamik hinter dem Anstieg derzeit nicht ganz ungefährlich sein könnte. Derivate Markt dominiert aktuell die Bitcoin Bewegung Was derzeit besonders auffällt, ist die Struktur des aktuellen Anstiegs im Bitcoin-Kurs. Laut aktuellen Order Flow Daten stammt ein immer größerer Teil ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de