Die Anspannung der Bauchmuskeln hat direkte mechanische Auswirkungen auf das Gehirn, das konnten US-Forscher:innen zeigen. Ihre Ergebnisse lassen Schlüsse darauf zu, wie wir durch Sport auch unser Gehirn fit halten können. Um unser Gehirn und seine Mechanismen zu verstehen und zu beleuchten, musste schon so manches Sinnbild herhalten: etwa bei der Bewältigung des Multitaskings, bei dem das Gehirn als Flaschenhals beschrieben wird. In einem anderen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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