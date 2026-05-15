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Plante Moran eröffnet Amsterdamer Büro als Teil der fortlaufenden internationalen Expansion



15.05.2026 / 12:20 CET/CEST

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Der neue Standort stärkt die Fähigkeit der Kanzlei, Kunden in ganz Europa und darüber hinaus zu unterstützen AMSTERDAM, 15. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Plante Moran, eine der größten Wirtschaftsprüfungs-, Steuer-, Beratungs- und Vermögensverwaltungsfirmen Nordamerikas, hat die Eröffnung eines neuen Büros in Amsterdam bekannt gegeben. Dies ist der erste Standort der Kanzlei in Europa und baut auf einer mehr als 20-jährigen internationalen Expansion auf, die mit Shanghai begann und mit Eröffnungen in Mexiko, Mumbai und Tokio fortgesetzt wurde. Das neue Büro spiegelt die kontinuierliche Investition von Plante Moran in globale Fähigkeiten wider, um Kunden zu unterstützen, die grenzüberschreitend tätig sind, expandieren und im Wettbewerb stehen. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet Plante Moran mit international tätigen Unternehmen zusammen und unterstützt sie bei der Bewältigung von komplexen Vorschriften, Wachstum und Veränderungen. Da die grenzüberschreitenden Aktivitäten weiter zunehmen, baut die Kanzlei ihre Präsenz vor Ort aus, um in den USA und Lateinamerika ansässige Unternehmen, die in Europa tätig sind, und europäische Organisationen, die in den Vereinigten Staaten und Lateinamerika operieren, besser zu unterstützen. "Die Eröffnung eines Büros in Amsterdam ist eine natürliche Erweiterung der Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden wachsen", sagte Jason Drake, geschäftsführender Gesellschafter von Plante Moran. "Sie stärkt unsere globale Wachstumsstrategie und spiegelt unser langfristiges Engagement wider, dort präsent zu sein, wo unsere Kunden uns brauchen - und dabei der Kultur und den Werten treu zu bleiben, die unser Unternehmen ausmachen." Das Amsterdamer Büro in der De Boelelaan 7, 1083 HJ Amsterdam, wird von Kevin Dailey geleitet. Als langjährige Führungskraft bei Plante Moran bringt Dailey umfassende Erfahrung in der Arbeit mit grenzüberschreitend tätigen Unternehmen mit und wird für die Überwachung der Strategie, des Wachstums und der Kundenbetreuung des Unternehmens in der Region verantwortlich sein. "Amsterdams umfangreiche Infrastruktur, das stabile regulatorische Umfeld und die globale Konnektivität machen die Stadt zu einem natürlichen Tor für Unternehmen, die in ganz Europa expandieren", so Dailey. "Diese Positionierung ermöglicht es uns, dieses Büro bewusst aufzubauen, mit einer fokussierten Präsenz, die mit den Kundenbedürfnissen mitwachsen kann, während wir die gesamte Stärke der globalen Fähigkeiten von Plante Moran in der Region zur Verfügung stellen. Die Eröffnung in Amsterdam ergänzt die breit angelegte internationale Expansionsstrategie von Plante Moran, zu der auch der kürzlich erfolgte Zusammenschluss mit JA Del Río , einer der größten mexikanischen Wirtschaftsprüfungs-, Steuerberatungs- und Consulting-Firmen, mit weiteren Büros in Kolumbien und Costa Rica gehört. Diese Investitionen verstärken die globale Präsenz der Kanzlei in Lateinamerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa und in Nordamerika, während sie gleichzeitig ihre Kunden weltweit als eine Kanzlei betreuen. "Seit mehr als einem Jahrhundert verfolgen wir einen bewussten, langfristigen Ansatz für unser Wachstum", fügte Drake hinzu. "Da die Geschäfte unserer Kunden immer globaler werden, liegt es in unserer Verantwortung, mit ihnen auf eine Art und Weise zu wachsen, die unsere Kultur, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht, und unser langfristiges Verantwortungsbewusstsein untermauert. Über Plante Moran

Plante Moran gehört zu den größten Wirtschaftsprüfungs-, Steuer-, Beratungs- und Vermögensverwaltungsunternehmen Nordamerikas und bietet Unternehmen in den folgenden Branchen ein umfassendes Dienstleistungsangebot: Produktion und Vertrieb, Dienstleistungen, Gesundheitswesen, Private Equity, öffentlicher Sektor, Finanzdienstleistungen, Immobilien, Bauwesen und Energie. In den mehr als 100 Jahren seines Bestehens ist das Unternehmen auf mehr als 4.500 Mitarbeiter in den Vereinigten Staaten und auf internationaler Ebene angewachsen. Plante Moran wurde von einer Reihe von Organisationen, darunter das Fortune Magazine, als einer der besten Arbeitgeber in Amerika ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter plantemoran.com . Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2980499/Plante_Moran_Logo.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980500/Kevin_Dailey.jpg

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