Eine Versicherung online abzuschließen, ist inzwischen Standard, wie eine aktuelle Auswertung von Bitkom zeigt. Demnach haben rund neun von zehn Deutschen schon einmal eine Versicherungspolice über das Internet abgeschlossen. Die Nutzung unterscheidet sich nach Alter und Versicherungsart. Einen Versicherungsvertrag online abzuschließen, ist mittlerweile in der breiten Bevölkerung angekommen. Denn einer aktuellen Umfrage des Branchenverbands der deutschen Informations- und Telekommunikationsbranche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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