Als Advanced Micro Devices (AMD) am 05. Mai die Ergebnisse des 1. Quartals 2026 präsentierte, fiel die Reaktion des Marktes eindeutig aus. Die Aktie schoss nach oben und schien kurzzeitig der Schwerkraft entsagt zu haben. AMD wusste in allen relevanten Punkten zu überzeugen. Mittlerweile sind einige Handelstage ins Land gegangen. Die Rallye scheint erlahmt. Ein mögliches Korrekturszenario zeichnet sich immer deutlicher ab. Gelingt es der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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