Bill Ackman hat wieder zugeschlagen. Nach Alphabet, Amazon und Meta nimmt der Starinvestor nun auch Microsoft ins Visier. Über Pershing Square hat Ackman eine neue Position bei dem Tech-Giganten aufgebaut. In einem ausführlichen Statement legt er dar, warum die Aktie aus seiner Sicht wieder interessant ist.Der Fondsmanager sieht bei Microsoft eine ähnliche Chance wie zuvor bei Alphabet, Amazon und Meta: Der Markt straft kurzfristige Sorgen ab, während die langfristige Qualität des Geschäftsmodells ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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