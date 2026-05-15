Wien (www.anleihencheck.de) - EZB-Ratsmitglied Olli Rehn hat davor gewarnt, dass sich infolge des Iran-Kriegs und steigender Energiepreise erste Anzeichen einer Stagflation abzeichnen, so die Experten von "FONDS professionell"."Die ersten Signale waren bereits in den Daten sichtbar, als das Wachstum in der Eurozone im ersten Quartal nur leicht positiv war und die Inflation auf drei Prozent beschleunigte", habe der finnische Notenbankchef am Mittwoch (13.05.) in einer Rede gesagt. Zugleich habe Rehn betont, der aktuelle Schock sei "nicht ganz so groß" wie der Preisanstieg im Jahr 2022. Dennoch hätten sich die Entwicklungen vom Basisszenario der EZB entfernt und würden sich näher an einem "weniger günstigen Szenario, zumindest bei den Ölpreisen" bewegen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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